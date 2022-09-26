特斯拉得克萨斯超级工厂电池产能将加速提升，快于原计划

9 月 26 日消息，据国外媒体报道，特斯拉 2020 年 7 月份宣布在得克萨斯州奥斯汀建设的超级工厂，在经过近两年的建设之后，在今年 4 月 7 日举行了盛大的开业典礼，所生产的 Model Y，也在向用户交付，到上周已累计生产了超过 10000 辆 Model Y。

除了生产 Model Y，特斯拉在奥斯汀的这一超级工厂，还生产电池。在 7 月下旬，就曾有外媒在报道中称，得克萨斯超级工厂已生产出了首批 4680 电池。

而外媒最新的报道显示，特斯拉得克萨斯超级工厂电池产能将加速提升，提升的速度将快于他们的计划。

从外媒的报道来看，特斯拉原计划以相同的速度，同时提升柏林和得克萨斯这两座超级工厂的电池产能，但他们已告知柏林超级工厂所在地格伦黑德的官员，打算以快于计划的速度，提升得克萨斯超级工厂电池的产能。

外媒在报道中提到，特斯拉加快提升得克萨斯超级工厂电池的产能，会将原本用于柏林超级工厂生产电池的部分资源，转移到得克萨斯超级工厂。

外媒在报道中表示，特斯拉加速提升得克萨斯超级工厂电池的产能，有满足美国新的电动汽车补贴的要求。根据美国新的电动汽车补贴方案，如果购买者要想获得 7500 美元的税收减免，不仅要求购买的电动汽车要在北美组装，电池也要求在北美生产。

虽然特斯拉已告知格伦黑德的官员，他们将加速提升得克萨斯超级工厂电池的产能，可能会将原计划用于柏林超级工厂的部分资源转移，但特斯拉方面也已告知格伦黑德的官员，他们仍计划在格伦黑德建设电池工厂。

从外媒的报道来看，特斯拉计划在柏林超级工厂附近，建设一座年产能 50GWh 的电池工厂，以供应柏林超级工厂生产整车。