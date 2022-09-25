特斯拉销售回应“变相降价 8000 元”：为季末冲量，临时做活动

IT之家 9 月 25 日消息，本周，一份关于特斯拉车型能够享受保险补贴的内部邮件在网上突然流传开来。

邮件显示，对于自 9 月 16 日到 9 月 30 日完成提车的车主，若选择在特斯拉店内购买保险，可享受 8000 元保险补贴，保险补贴可直接用于减免车价。这一行为也被市场解读为特斯拉“变相降价 8000 元”。

证券时报实地探访特斯拉上海门店，特斯拉门店销售人员证实了网传邮件的真实性。

“我们一般不太做这种补贴活动的，这是临时做的一个活动，是为了冲刺交付量。”销售人员对记者表示，30 号提车都可以享受 8000 元补贴，会在交付尾款时减免车价。

IT之家曾报道，在今年特斯拉第二季度财报电话会议上，马斯克曾回应特斯拉价格问题称，“我认为通胀将在年底前下降，希望在那个时候我们可以稍微降低车价。”有业内人士预测，特斯拉中国将会在 10 月左右迎来一次久违的降价。

官网显示，目前特斯拉 Model 3 后轮驱动版售价 27.99 万元，高性能版售价 36.79 万元；Model Y 后轮驱动版售价 31.69 万元，长续航版售价 39.49 万元，高性能版售价 41.79 万元。

随着特斯拉上海工厂生产线于 7 月份完成改造升级，上海工厂的年产能也达到了 75 万辆，中国市场上特斯拉 Model 3 和 Model Y 车型的提车周期大大缩短。目前，Model Y 后轮驱动版提车最快，交付周期仅 1-4 周，而 Model 3 和其他版本 Model Y 交付周期均为 6-10 周或更长。