特斯拉更新 2022.36 版固件，支持显示具体耗电分类

IT之家 9 月 25 日消息，特斯拉周六发布了一项新的固件更新，带来了一些很小但很实用的改进。

IT之家了解到，特斯拉一般每四周发布一次更新，但有时可能需要更长的时间来开发、测试或修复 Bug，从而导致版本号落后于实际日期。此次更新 2022.36 即代表它计划于 2022 年第 36 周开始推送，不过现在看它确实晚了好几周。

特斯拉更新了全新样式的能量管理器，支持显示耗电分类，你类似于手机上的屏幕使用时间界面，它可以清晰地展示你的车在运动和静止状态下用了多少电、都用在了哪，从电力驱动、空调、触摸屏等方面为你分门别类地列好。

有趣的是，你可以查看各种细节方面的能耗信息，从你的驾驶习惯和环境因素进行反馈，例如重踩或轻踩踏板、手机充电、乘员数量、上坡下坡用多少电，也包含关于天气如何影响能源消耗的百分比，覆盖温度、湿度、风速等，它都可以很好地为你标注出来。

此外，新版本还有一个很酷的功能，你可以对比查看实际耗电与导航软件预测的耗电量。例如，汽车可以明确告诉你在过年时经过长途跋涉回老家后还能剩有多少电量，这可能与预测的耗电量存在差异。

根据 Not A Tesla App 的信息，Park 选项卡将显示主显示屏、预调、车厢过热保护、Sentry Mode、移动应用程序使用等方面的能源使用情况。你的用量可以与其他人的数据进行比较，使车主更好地了解他们的电量损耗是否在可接受的范围内。

新版本中还有一个功能，它会将向你提供个性化的建议，以更有效地使用电力资源。借助风阻传感器，它可以告诉你在不同的速度下将如何影响电量消耗百分比。甚至可以建议你相应地改变速度。

地图方面也得到了一些新的调整。当你点击导航上的充电桩图标时将弹出一个窗口为你展示有关该充电桩的详细信息，包括当前可用的空桩数量、充电费用等，你也可以查看各种超级充电站的使用历史记录，例如充电桩的使用时间和次数，以及哪些充电桩在哪个时间段被占用最多。

其他方面，特斯拉终于推出了“车门未锁”的通知，可以在你离开时自动落锁，也可以选择在家时解锁，与之前窗户、门、后备箱的开启提醒类似，同时还带来了对立陶宛语的支持。

▲ 图源：@Teslascope @AndygivesCandy| 推特