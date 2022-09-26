到 2025 年，谷歌 Fitbit 用户将被强制迁移使用 Google 帐户

IT之家 9 月 26 日消息，谷歌将开始要求 Fitbit 可穿戴设备用户从 Fitbit 账户迁移到 Google 帐户，这种转换可能会在 2025 年初成为强制性措施。

早在 2021 年 1 月以 21 亿美元收购 Fitbit 前后，人们一直担心用户隐私以及谷歌是否可以直接访问它。在 Fitbit 支持页面的更新中，该权限改变可能会在几年内发生。

IT之家获悉，目前，Fitbit 设备使用 Fitbit 特定帐户，在大多数情况下，该帐户独立于 Google 系统。例外情况是当用户启用与 Google 各种应用程序共享 Fitbit 数据的选项时，否则它将是单独保存的。

根据 The Register 发现的对 Fitbit 支持页面的更改，Google 将从 2023 年开始提示用户使用 Google 帐户登录。注册帐户的新用户或升级并希望访问新功能的现有用户必须使用与 Fitbit 关联的 Google 帐户。

其他将 Fitbit 帐户与 Google 分开的用户可以避免这样做，但有时间限制。“对 Fitbit 账户的支持将至少持续到 2025 年初，”支持页面上写道，在那之后用户需要 Google 帐户。

这一变化被认为是对用户有好处，包括“Fitbit 和其他 Google 服务的单一登录、行业领先的帐户安全、Fitbit 用户数据的集中隐私控制等等。”

尽管这一举动引起了行业观察家的关注，但由于谷歌使用用户数据为其各种产品和服务提供支持，谷歌保证会谨慎处理迁移的数据。

“谷歌将继续保护 Fitbit 客户的隐私，并已与全球监管机构做出一系列具有约束力的承诺，其中包括确认 Fitbit 用户健康数据不会用于谷歌广告，”该页面称。“这些数据将与 Google Ads 数据分开保存。”

这些承诺是为了缓解监管机构审查 Fitbit 收购的担忧。这些承诺持续十年，要求对 Fitbit 用户数据进行技术分离，防止将数据用于 Google Ads，保证用户选择，因为它涉及授予对数据的访问权限，以及其他元素。