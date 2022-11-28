数据显示特斯拉 Cybertruck 电动皮卡已预订超 160 万辆

11 月 28 日消息，据国外媒体报道，特斯拉 2019 年 11 月 22 日推出的电动皮卡 Cybertruck，虽然未能如期在最初宣称的 2021 年年底开始量产，但这款造型独具特色、性能强悍的电动皮卡，仍获得了不少消费者青睐，推出近 3 年，订单依旧在持续增加。

相关的预订追踪数据显示，特斯拉电动皮卡 Cybertruck 的预订量，目前已超过了 160 万辆。

不过，外媒在报道中也表示，电动皮卡 Cybertruck 的预订量超过 160 万辆，只是相关机构给出的追踪数据，并不是特斯拉方面公布的，具体的预订量目前还不得而知。

此外，外媒在报道中还提到，电动皮卡 Cybertruck 的订单可以取消，预订时支付的订金，也将全部退还，即便相关机构给出的 160 万辆预订量准确无误，也不一定会全部转化成最终的实际订单。

Cybertruck 是特斯拉在 2019 年的 11 月 22 日推出的，是他们的首款电动皮卡，有单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和 3 电机全轮驱动版三个版本，续航里程分别为 250 英里（402 公里）、300 英里（482.8 公里）和 500 英里（804.7 公里）。

在推出之后，特斯拉电动皮卡 Cybertruck 也就开始接受消费者的预订，开放预订之后的首周，预订量就超过了 25 万辆，在推出次年的 9 月份，马斯克透露预订量已经超过 60 万辆。

但在马斯克披露预订量超过 60 万辆之后，特斯拉方面及马斯克，就再也未曾更新 Cybertruck 的预定量，追踪数据是显示在 2021 年 5 月份超过 100 万辆，8 月份达到 125 万辆，11 月份超过 130 万辆。

《特斯拉 Cybertruck 订单超 150 万辆，按期交付是个挑战》