马斯克回应非特斯拉创始人质疑：我不仅出钱，还是初代 Roadster 产品负责人

IT之家 11 月 28 日消息，埃隆-马斯克近日在推特上指出，他是初代特斯拉 Roadster 跑车的产品负责人，主导了其设计，以回应推特上的一个误导性言论。

推特用户 Broe 在推特发文称：“提醒一下马斯克的死忠粉们，这些人才是创立特斯拉的杰出人物。埃隆只是一个买入的 A 轮投资者，然后对公司进行了足够的破坏，直到这些人被排挤出去，然后他花了十年时间告诉大家他创立了特斯拉。”。他的推文附有一张特斯拉两位联合创始人的照片，上面写道：“这是一张马克-塔彭宁和马丁-埃伯哈德的照片。他们创立了特斯拉，以防你以为是别人呢。”

对于上述推文，用户 @SamTwits 回应说，“这太有误导性了。埃隆-马斯克几乎投资了 A 轮的所有资金。在那个时候，特斯拉只是一个名字和三个没有钱的人，他们在 6 个月前刚刚注册了公司。”

而埃隆-马斯克回应了 @SamTwits 的推文，称自己是初代 Roadster 的产品负责人，领导了其设计。“埃伯哈德很有钱，他可以拿自己的钱去冒险，但却不愿意这样做”，埃隆-马斯克说。“艺术中心设计学院因我在初代特斯拉 Roadster 跑车上的工作而给了我一个荣誉学位，”他补充说。

埃隆-马斯克还指出，他获得了使用 Tesla Motors 作为初始名称的商标，后来他还获得了 Tesla.com 的网址。

特斯拉于 2003 年由埃伯哈德和塔尔潘宁注册成立。2004 年，特斯拉筹集了 750 万美元的 A 轮融资，其中 650 万美元来自埃隆-马斯克。伊恩-赖特在特斯拉成立几个月后加入，J.B. Strauble 在 2004 年加入。

IT之家了解到，在埃伯哈德和特斯拉 2009 年达成的一项诉讼和解中，所有上述五个人，包括埃隆-马斯克，都被允许称自己为特斯拉的联合创始人。