载人航天办：欢迎其他国家航天员进入中国空间站开展实验

IT之家 11 月 28 日消息，据央视新闻，神舟十五号载人飞行任务新闻发布会今天 9 时在酒泉卫星发射中心召开，通报任务有关情况。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明介绍，中国空间站研制建设过程中，始终坚持和平利用、平等互利、共同发展的原则，与多个航天机构和国际组织开展了形式多样的交流与合作。

目前与联合国外空司、欧洲空间局共同遴选的多个空间科学应用项目正在按计划实施，相关载荷将于明年开始陆续进入中国空间站开始实验。

“对于其他国家的航天员进入中国空间站开展实验，我们一直持欢迎态度。”季启明表示，目前已有多个国家提出了选派航天员参与中国空间站飞行任务的需求，“我们与相关方面也正在开展对接协调，同时，也在积极进行培训国外航天员的相关准备工作。”

IT之家了解到，我国空间站建造计划目前已进入收官阶段。按计划，年底前还将实施神舟十五号飞行和神舟十四号返回等任务，完成空间站建造。

按照惯例，天舟五号货运飞船的发射任务，也意味着后续很快就要展开神舟十五号的载人飞行任务了。

而现在，飞船里面满载着的主要就是保障神舟十五号航天员进驻空间站之后展开正常工作和生活所必备的物品。除了载着航天员个人用品和工作需要实验仪器外，还专门为他们准备了春节大礼包，以及神十四和神十五两个乘组在空间站进行交接的礼物。

后续，神舟十四号航天员乘组将在空间站内先后迎接天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船的访问，届时神舟十四号、十五号两个乘组将完成中国航天史上首次航天员乘组在轨轮换。