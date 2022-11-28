执行神十五发射的“中国神箭”拥有 45 项技术改进，具备两大独特系统

IT之家 11 月 28 日消息，神舟十五号载人飞船瞄准北京时间 11 月 29 日 23 时 08 分时分发射，飞行乘组由航天员费俊龙、邓清明、张陆组成，费俊龙担任指令长。

据央视新闻报道，本次执行神舟十五号飞船发射的长征二号 F 遥十五火箭不仅是全新批次的长二 F 火箭，也是首次和发射场系统的全新地面设备搭配，可以说是既用上了新批次火箭，又使用了全新的发射设备，较上一发火箭，进行了全面升级优化。

据报道，与长征二号 F 遥十四火箭相比，遥十五火箭进行了 45 项技术状态改进，在提升安全性的前提下，全面提升了火箭轨道的精度，使后续的入轨和交会对接任务可以更加流畅。除了火箭的全面升级，地面设备也改进了 11 项技术状态，提高了火箭的可靠性、安全性和抗风险能力，射前发射流程操作也更加自动化，减少了人为操作的失误风险。

长征二号 F 是中国第一型载人火箭，被誉为“中国神箭”。作为中国第一型载人火箭，30 年间，长二 F 火箭全程参与了中国载人航天工程“三步走”战略的每一步，执行了从神舟一号至今的所有载人飞船和目标飞行器发射任务。自 1999 年首飞至今，长征二号 F 运载火箭已成功发射 14 艘神舟飞船和 2 个空间实验室，其中，包括 9 次载人发射任务。

与其它型号火箭不同，作为载人火箭的长征二号 F 火箭，有自己独特的两大系统。一个是逃逸系统，一个是故障检测处理系统。这两个系统都是为了载人火箭而设置的，主要目的就是为了在待发段和火箭飞行的上升段检测火箭的故障，这时候如果火箭出现一些灾难性的故障，为了确保航天员的生命安全，用这两个系统来把航天员带离火箭的危险区。

据介绍，这次发射是中国空间站在轨建造阶段最后一次载人飞行任务。在后续的规划中，长二 F 火箭还将以每年两发的任务来满足空间站应用与发展阶段的需求。而在未来，火箭还将升级换代，智慧火箭和可重复利用火箭也在规划之中。

IT之家了解到，按计划，神舟十五号载人飞船入轨后将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱前向端口，形成“三舱三船”的组合体，这是中国空间站目前的最大构型，总质量近百吨。神舟十五号乘组将在轨时间 6 个月，任务主要目的包括验证空间站支持乘组轮换能力，实现航天员乘组首次在轨轮换。在轨期间将迎来天舟六号和神舟十六号乘组，计划明年 5 月返回东风着陆场。