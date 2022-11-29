凭借着 Apple TV + 出彩的儿童内容，苹果首次获得英国电影和电视艺术学院四大奖项

IT之家 11 月 29 日消息，援引国外科技媒体 AppleInsider 报道，苹果凭借着出彩的 Apple TV+ 儿童内容，首次获得了英国电影和电视艺术学院（British Academy of Film and Television Arts，简称 BAFTA）颁布的四项儿童和青年（Children & Young People）类目奖项。

BAFTA 在其官网中写道，《El Deafo》获得了“变革内容”（Content for Change）奖项。IT之家了解到，该奖项于 2018 年新增的的，主要表彰那些超越娱乐、解决“真实世界问题”的内容。

《狼行者》（Wolfwalkers）获得了“故事片”（Feature Film）奖项。这部动画电影于 2020 年上映，爱尔兰、卢森堡、法国三国合制动画奇幻冒险片，由汤姆・摩尔和罗斯・斯图尔特导演。

《可爱的小农场》（Lovely Little Farm）获得“学前教育-真人表演”（Pre-School — Live Action）奖项。此外，凭借着在《欢迎来到这个美丽的星球》（Here We Are: Notes for Living on Planet Earth）中的出色表演，克里斯・奥多德（Chris O'Dowd）获得 BAFTA 奖。