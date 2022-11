凭借着 Apple TV + 出彩的儿童内容，苹果首次获得英国电影和电视艺术学院四大奖项

IT之家 11 月 29 日消息,援引国外科技媒体 AppleInsider 报道,苹果凭借着出彩的 Apple TV+ 儿童内容,首次获得了英国电影和电视艺术学院(British Academy of Film and Television Arts,简称 BAFTA)颁布的四项儿童和青年(Children & Young People)类目奖项。

BAFTA 在其官网中写道,《El Deafo》获得了“变革内容”(Content for Change)奖项。IT之家了解到,该奖项于 2018 年新增的的,主要表彰那些超越娱乐、解决“真实世界问题”的内容。

《狼行者》(Wolfwalkers)获得了“故事片”(Feature Film)奖项。这部动画电影于 2020 年上映,爱尔兰、卢森堡、法国三国合制动画奇幻冒险片,由汤姆・摩尔和罗斯・斯图尔特导演。

《可爱的小农场》(Lovely Little Farm)获得“学前教育-真人表演”(Pre-School — Live Action)奖项。此外,凭借着在《欢迎来到这个美丽的星球》(Here We Are: Notes for Living on Planet Earth)中的出色表演,克里斯・奥多德(Chris O'Dowd)获得 BAFTA 奖。