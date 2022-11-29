推特部分欧洲员工未能按时领到 11 月份工资

11 月 29 日消息，自埃隆・马斯克（Elon Musk）接管以来，推特大约有三分之二的员工已被裁汰。即使那些依然留在公司的员工，日子似乎也不好过。据外媒报道，部分欧洲员工尚未领到 11 月份的工资。

推特在英国的员工在伦敦时间 11 月 25 日下午收到了一封电子邮件，告知他们发薪日期为 11 月 28 日。除了这封发给推特在欧洲、中东和非洲地区所有员工的电子邮件外，员工们还收到了月薪条。然而，英国和德国的推特员工未能按时领到工资。

推特在发给在职和离任员工的一封电子邮件中写道：“我们注意到，你们中有些人可能还没有收到 2022 年 11 月份的工资。我们已经通过推特银行账户支付了款项，和往常一样，这一过程没有任何变化。”邮件中补充说，这“可能是银行间结算延迟所致，我们正在积极调查此事，并将与您保持联系”。

但英国和德国的四名独立消息人士称，他们在发薪日当天早上没有收到工资。消息来源包括推特的现任和前任员工，后者按照从公司离职的条件，依然可以领取数月工资作为遣散费。

通常情况下，推特将每个月的 28 日作为发薪日。如果当天是周一，正常情况下，推特会在上个周五拨款，周六午夜之前工资就会到达推特员工的账户。此前，推特曾因为没有按时支付遣散费而受到前员工的批评，许多人甚至欠下债务。

虽然英国和德国的员工还没有领到工资，但荷兰和爱尔兰的员工未受到影响，这表明问题出在人员和运营方面，而不是推特故意拒绝给员工发薪。一名受影响的推特前英国员工表示：“公司就是经营得不够好。”

一名前推特员工分享了他们银行账户的截图，显示他们的工资没有到账，这将他们推入了透支困境中。这位前雇员说：“一开始，他们告诉你，你被解雇了，但我们会尽力保住你的工作。然后，你被告知可以继续领取工资。现在到了发薪日，我们的账户依然空空如也，无法偿还债务。”

这位前员工继续称：“我感到羞愧的是，我相信了高管的话，他们现在都拿到了钱，并且很开心地享受着，而我们其他人却不得不继续受苦。这是一种非常苛刻的方式，不但迫使人们自动辞职，而且想方设法不给遣散费。”

截至英国时间中午时分，有些员工报告称，他们的工资支付参照标准与推特通常支付他们工资的方式不同。一名前员工称，根据已离职员工及在职员工在 Slack 群组中的对话估计，大约 80% 的员工在英国时间下午 1 点左右还没有拿到工资。

一名前员工分享了一张屏幕截图，显示当天上午账户已经到了一笔钱，但随后又被取消了。另一名前推特员工表示，由于账户资金不足，“至少 20 人”不得不给他们的抵押贷款提供商打电话，因为他们的工资没能及时到达。

据了解推特工作流程的人士称，截至英国时间下午 6 点，英国的部分推特员工仍未领到工资。有些人收到了一封电子邮件，表明收款银行正在接受反欺诈调查。其他人报告称，工资支付来自不同的银行，而推特通常不会使用这些银行来支付工资，这与推特早些时候向员工声称“像往常一样，流程没有变化”相矛盾。

推特还没有就此回应置评请求，目前也不清楚该公司在大裁员后是否还有公关人员留下。