马斯克称苹果已经“基本停止”在 Twitter 上投放广告，并威胁将该应用下架

IT之家 11 月 29 日消息，据推特首席执行官埃隆・马斯克称，苹果已经“基本停止了”在推特投放广告，并问苹果是否讨厌“言论自由”。

马斯克接着发布了一项民意调查，询问苹果公司是否应该“公布所采取的影响客户的所有审查行动”，之后他又开始转发苹果与之进行过“节制讨论”的公司的内容。他还转发了 Epic Games 的 1984 模仿视频，该视频暗示苹果在应用商店方面存在垄断。

马斯克还称，“苹果还威胁将推特从 App Store 下架，但不告诉我们为什么这么做。”

自从马斯克接管推特以来，广告商一直在撤回基于推特的广告活动，因为马斯克的审核方式以及重新启用以前被封禁的账户。

在过去几周里，马斯克裁掉了一半以上的推特员工，包括许多负责政策制定和内容审核的员工。这给广告商带来了问题，尤其是在包括账户验证在内的 8 美元的 Twitter Blue 订阅服务推出后，推特用户很快就知道他们可以花 8 美元来冒充高知名度的账户和公司，导致该平台出现混乱。

上周，非营利组织 Media Matters 发布的一份报告显示，推特已经失去了前 100 名广告商中的一半。这些广告商在 2020 年花费了 20 亿美元在推特投放广告，2022 年则只有 7.5 亿美元左右，因此推特在广告收入方面面临明显的损失。AT&T、CNN、戴尔、Allstate、DirecTV、惠普、雀巢、可口可乐、Verizon、通用磨坊、大众、富国银行等公司都不再投放 Twitter 广告。

据《金融时报》报道，马斯克曾试图说服广告商留在该平台上，甚至亲自给一些品牌的 CEO 打电话。马斯克一直在“斥责”那些停止投放推特广告的公司。

IT之家了解到，如果 Twitter 到了因其缺乏“内容节制”而导致苹果和谷歌从其商店中删除的地步，马斯克表示，他将“打造一个替代手机”。他说，不希望走到那一步，但如果没有其它选择，将这样做。