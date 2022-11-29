如何搭建完整严谨的修图思路

大家在利用 Photoshop 修图时可能遇到过这种问题：软件基本操作已掌握，但拿到图片不知从何修起，软件的应用方法，谁都可以学会，但思路和审美没有这么容易学。

培养思路和审美是有方法的，离不开以下原则：

1、图片风格建立在不违背客观事实并且让大部分人能接受的基础上

2、头脑中先有预期的成图效果，才会有非常明确的修图思路

3、思路是有凭有据的，是从问题中分析出来的

4、进行每一个修图步骤，离不开对基础知识熟练掌握

牢记以上 4 点，接下来我们深入讨论

一个 raw 文件的图像，是存在很多问题的：

内在因素：相机不能像人的大脑那样全面的处理图像信息，所以原始图像会存在曝光、色彩、畸变上的不足。

外在因素：在拍摄时，环境、天气、拍摄角度等方面会对图像效果产生影响。

所以，修图流程，整体分为两个大层次

第一层次：除去原始图像的不足，最大程度还原真实场景。

第二层次：增加自己想要的艺术效果和氛围。

第一层次，包含对曝光、偏色、畸变的基本调整，另外还可能有除去杂物、降噪，主要在 ACR 中进行。在人像摄影中，会有磨皮、液化等步骤。目的是去除原始图片中的瑕疵，还原场景。

第二层次，包含添加色调、调整明暗关系、增加艺术效果、强化细节，增加质感等步骤，目的是把真实的场景调整的更接近我们头脑中的成图。

接下来到了重点：

修图思路从何而来

思路在问题中产生，每个步骤都是为了解决图片中的问题，所以按照以下 4 点确定修图思路。

1、把图片中存在的问题和修图目的找到

2、按照问题和目的，对应寻找解决办法

3、把一个个办法，按照合理的顺序连起来

4、按顺序排列的修图办法，就是思路

举例说明，如下：

上图中，将原始文件中存在的主要问题标注出来。

根据存在的问题，一一对应寻找修图解决办法

1、整体暗部细节不足：ACR 中提亮暗部细节

2、整体色彩偏冷：ACR 中利用饱和度，HSL 工具调整

3、山峰细节不突出： 利用 nik 插件强化细节

4、浮冰通透度不够：曲线工具提亮曝光，修改偏色

5、存在污点：利用修复画笔或修补工具去除

6、暮色氛围不够：先利用调色工具上色，再利用 nik 加质感

7、水面明暗不均匀：利用空白图层利用吸管画笔涂抹

但是，以上的解决办法是散乱的，我们修图要讲究步骤的顺序，所以把解决办法，按照合理的顺序连起来。

什么是合理的修图顺序？

先调光后调色

先还原后艺术化

先整体后局部

先主体后环境

所以，先在 ACR 整体校正曝光，再整体调整色彩平衡或用分离色调工具确定主色调，校正畸变。然后导入 PS 后，消除污点，再利用选区和曲线工具局部调整浮冰，强化光源。最后渲染色调，强化细节、增加质感。

整理好顺序如下：

1、提亮暗部，调整整体曝光

2、调整整体偏色

3、去除污点和瑕疵

4、局部调整山峰和浮冰

5、去除水面反光

6、增加色调、暮色氛围

7、增加质感

接下来梳理常用修图工具

思路明确了以后，我们需要知道哪种情况要对应哪种工具去解决，对症下药。修图的调整工具很多，初学者分不清他们的区别、原理和用法。下面我给梳理一下。

从大体上分，工具的作用主要有：

调光、调色、降噪、修正图片、制作选区、强化细节、增加特效。

1、调整曝光类：ACR 基础项、曲线、亮度蒙版

ACR 的曝光调整是肯定会用到的，用于 raw 文件的初步调整，新版的 ACR 中就包含了明度蒙版和色彩蒙版，

曲线工具相对精细，而且曝光调整只是曲线工具的作用之一，调整效果可以很精确细致。

明度蒙版是用于自动制作选区的，通常结合曲线来用，先在明度蒙版中建立多个明度的选区通道，然后在想调整的选区上建立曲线工具或其他工具调整。可以精确的调整到某一亮度区域。

2、修正图片类：畸变校正、裁剪、修复（修补）

畸变主要有两方面成因：

(1) 客观因素：由于镜头的构造，光路问题，产生的畸变，比如，广角镜头的畸变，无法避免。还有大光圈镜头拍摄时，物体边缘会产生紫边、绿边。这类问题用最右侧的工具调整扭曲度和去边即可。

(2) 主观因素：由于自己的拍摄角度问题或者相机没放平产生的畸变，比如，仰角俯角太大，相机歪了。用上图中间的工具进行调整。

去除画面中杂物、瑕疵，比如，地面杂物，由于镜头中的灰尘产生的污点，用上图中左侧的工具。

3、降噪类：ACR 降噪，nik 降噪

ACR 降噪比较简单，但是容易丢失细节，也不够精细，一般明亮度不要超过 40，否则会明显影响细节画质。

Nik 里的 Dfine 2 插件相对精细，可以选择自动或手动降噪，也可以选择取样点。

4、调色类：HSL、曲线、色彩平衡、3Dlut、可选颜色、吸管画笔、填充等。

调色工具也要细分，每个工具特点和用途不同，必须要对症下药，根据自己的需要，选择合适的工具，当然调色时肯定时多种工具搭配使用，但必须用法正确。

调整色彩鲜艳度和深浅：HSL（色相饱和度）

校正偏色（整体定调）：色彩平衡、曲线

调整色彩纯度或色彩趋向：可选颜色

添加色调：3D lut、吸管画笔、填充

通常，调色顺序为：先校正偏色、整体定调，再调整鲜艳度，然后添加色调或调整色彩趋向。在实际修图中，这些步骤会被反复使用，只要目的明确，用法正确即可。

5、强化细节类：锐化、高反差保留、nik 插件等

1、锐化：对于局部和轮廓强化效果很好，比如人像摄影中，锐化人眼。

2、高反差保留：操作简便，适合大面积调整，对物体表面作用明显。

3、nik 的 Silver Efex pro 2：操作相对复杂，但对内容的改善比较全面。

以上就是对修图思路和相关工具的解读，大家在修图时按部就班的分析然后操作，熟能生巧。

本文来自微信公众号：影叶的光色世界 （ID：wangyikai-2016），作者：影叶