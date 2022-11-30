男子凌晨前往 Apple Store 购入 300 台苹果 iPhone 13，出门就遭打劫

IT之家 11 月 30 日消息，援引纽约当地电台 1010Wins Radio 报道，一名不愿透露姓名的 27 岁男子于本周一上午在苹果第五大道 Apple Store 一口气购买了 300 台 iPhone 手机。而令他感到郁闷的是，出门没多久就遭遇了打劫。

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报道称这起恶性事件发生于当地时间凌晨 1 点 45 分。他当时用 3 个袋子装着 300 台 iPhone 13 手机，正走向自己的车子。在路途中突然有辆车停在他旁边，然后两名男子从车上跳下来，威胁他交出手中装有 iPhone 的袋子。

由于不想交出 300 部苹果手机，受害人进行了反抗，最终被打了一拳，然后小偷拿走了其中一个袋子。被劫走的袋子里装有 125 台 iPhone，价值 95000 美元（约 68.5 万元人民币）。

警方表示，该男子经常从第五大道商店购买大量 iPhone，以便通过他的小生意转售。目前还不清楚他为什么在凌晨 1 点进行购买，也不清楚他是否因为过去的购买习惯而成为这些抢劫犯的目标。

IT之家了解到，苹果公司的第五大道店每天 24 小时营业，因此可以在清晨购买。当时苹果公司还有一个黑色星期五的促销活动，窃贼可能已经知道了。纽约警方正在调查这起抢劫案，受害者没有受到严重伤害。嫌疑人及其车辆的描述还没有公布。