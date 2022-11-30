除供应链问题外，分析师认为苹果 2023 年还面临两大挑战

IT之家 11 月 30 日消息，苹果在 2023 年除了需要应对焦头烂额的供应链问题之外，可能还需要面临其它方面的挑战。援引雅虎财经报道，Oppenheimer 分析师 Martin Yang 认为 2023 年摆在苹果面前的还有两大问题。

IT之家了解到，在接受雅虎财经直播采访的时候，分析师 Martin Yang 认为：

第一，在过去两年时间里消费者升级和更换 iPhone 的意愿还是比较强烈的，不过这种情况在 2023 年会出现下滑。这主要是因为消费者已经升级了新的设备，而明年持续的宏观经济压力会导致消费者推迟升级。

第二，则是苹果服务软件收入增长乏力，很难再有突破。