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除供应链问题外，分析师认为苹果 2023 年还面临两大挑战

2022/11/30 9:22:35 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 30 日消息，苹果在 2023 年除了需要应对焦头烂额的供应链问题之外，可能还需要面临其它方面的挑战。援引雅虎财经报道，Oppenheimer 分析师 Martin Yang 认为 2023 年摆在苹果面前的还有两大问题。

IT之家了解到，在接受雅虎财经直播采访的时候，分析师 Martin Yang 认为：

第一，在过去两年时间里消费者升级和更换 iPhone 的意愿还是比较强烈的，不过这种情况在 2023 年会出现下滑。这主要是因为消费者已经升级了新的设备，而明年持续的宏观经济压力会导致消费者推迟升级。

第二，则是苹果服务软件收入增长乏力，很难再有突破。

EvercoreISI 分析师 Amit Daryanani 周二在一份说明中表示：

受富士康等诸多不利因素影响，我们正在下调本季度（10-12 月） iPhone 的出货量预期。这些因素可能会导致 iPhone 减产 500-800 万台（主要是 Pro 高端机型），在本季度损失 50-80 亿美元。

图片来源 Pixabay

Wedbush 董事总经理丹・艾夫斯 (Dan Ives) 在雅虎财经直播中表示：

对苹果来说，现在无疑是雪上加霜的时刻。Apple Store 门店 iPhone 的短缺在 30% 以上。

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关键词：iPhone

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