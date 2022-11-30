如何从根源抑制噪点，让画质大幅度提升

我们在拍摄暗光人像、银河、暗光环境的生态体育时，会用到高感光度，那么如何高感光度的画质受哪些因素影响，我们如何选择机器，如何拍摄，是本次要为大家讲解的。

先明确“像素点”是什么：

感光元件 cmos 是负责感光的，也就是我们常说的全画幅、APS-C 画幅感光元件，感光元件上布满了光电二极管，有多少像素，就有多少个光电二极管单位，所以每个光电二极管单位，就是一个像素点。每个光电二极管依附在“微透镜”上，光电二极管负责处理光线的亮度信息，微透镜负责处理色彩信息，这样感光元件就将光线转化成了电信号，给相机进行下一步处理。

最基本的成像原理分为以下 4 步：

1、光线进入镜头，照射在感光元件上。

2、感光元件上的光电二极管将由光信号转化为电信号。

3、电信号进入 A / D 模数转换器转化为数字信号。

4、数字信号由中央处理器和控制器转化成图像显示出来。

噪点产生于哪个步骤？

感光元件的光电二极管进行电信号转换的时候，会产生电磁干扰，从而形成噪点。其实在光信号转换成电信号的过程中，同时存在正常电信号和非正常电信号，非正常电信号就是噪点。

为什么提高感光度噪点会增加？

在光线充足的条件下拍摄，不需要提高感光度，得到的非正常信号特别少，所以相机的抗干扰功能可以轻易地将少量的干扰信号过滤掉，所以在最终形成的照片中几乎看不到噪点。

但在弱光条件下，需要提高感光度才能获得合适的曝光，而提高感光度，本质上就是提高光信号转化成电转换的放大倍率，所以正常和非正常信号的强度都会被提高，导致一部分非正常信号无法被处理电路识别而不能被清除掉，所以相机的感光度设置越高，照片的噪点就越明显。

抑制与减少噪点，有以下方案：

解决方案与相机成像的 4 个步骤相关，对照说明

1、选择低像素机器

步骤 2 中，光电二极管感光时，如果每个单位像素的面积越大，那感光就越充分，光信号转化为电信号时就质量就更好。那怎么让单位像素的面积变大？感光元件面积一样的前提下，选择低像素的机器就行！所以为什么尼康 Z6 的高感画质比 Z7 好，索尼 a7s3 的高感画质比 a7r4 好，体育机器也都是低像素的，就是这个原因。所以选择相机不是像素越高越好，非商业大幅印刷，根本用不到 4000 万以上的像素，拍摄银河、暗光人像、视频等题材，选择 2000 多万像素的机器是非常好的。

2、选择双原生感光度的机器

从步骤 2 到步骤 3 的过程中，普通的感光元件是仅仅有一条处理电路（单原生电路），所以不管高光度是多少，都进行相同的处理，没有优势。

但配备双原生感光度的机器，在此步骤中，不只有一条处理电路，如下图，上面是单原生电路，下面是双原生电路

拥有双原生感光的感光元件增加了不止一条模拟信号放大通路，在光信号转化为电信号后，就进入了双原生感光的处理阶段。在使用高感光度时，进入另外的处理电路，专门针对高感信号的处理，降噪能力更强。

上图就是转化电路的示意图，纵坐标是噪点程度，横坐标是感光度，此图是在 iso5000 时，会启用另一条电路，从而将噪点控制在和 iso1000 差不多的程度。

比如松下 S5 的全画幅微单就采用双原生感光度，在 iso640 和 iso4000 两个节点，会切换到降噪能力更强的电路，画质会提升 4 倍左右。价位仅 1.1 万，咱们平台还有更多优惠，画质明显好于索尼 a7m3。

下图是我用松下 S5 拍摄的暗光人像，感光度 2000，人物腿部在原图中几乎死黑。

经过 ACR 提亮后，漆黑的腿部皮肤被提亮，并且对肤色几乎没有影响，也没有过多噪点。这是普通单原生感光度的相机很难做到的。

3、选择新型的图像处理器或双处理器

图像处理器是拯救画质的最后一关，随着处理器的更新，现在相机的高感画质普遍提高，采用双处理器的机器会比单处理器更好，比如，尼康 Z6 和 Z6 二代，区别就是二代采用双处理器，所以高感画质和对焦速度都有所提升，但提升不算明显，因为这不是在噪点产生的步骤来抑制，而是产生噪点之后的处理。

4、拍摄时尽可能向右曝光

原则是：宁可高感正常曝光，也不要偏低感光度欠曝再提亮。下面我做解释：

看看这张作品，感光度 5000，但是效果完全不影响。光圈 1.8，快门 1/60s

5000 感光度，完全看不出来画质有问题，反而质感很好。其实原因很简单。

暗光环境下，单张拍摄的原则是：

宁可高感正常曝光，绝不偏低的感光度欠曝再后期提亮。

怎么理解这句话？

比如，感光度 5000 时，可以正常曝光，就不要用感光度 3200 欠曝再靠后期提亮。

为什么要这样？

因为，当感光度提高时，图片宽容度也会变差，可后期提亮的幅度会大大降低。

当高感正常曝光时，你需要解决的问题，仅仅是降噪。

可是，当你为了降低一点感光度，欠曝的时候。后期不仅要解决感光度噪点的问题，提亮时还会产生新的暗部噪点，以及宽容度不够造成的画质问题。

所以初学者，不要觉得，感光度能低一点是一点，宁可欠曝，反正后期再提亮。这是错误的想法。这样你就把单纯处理高感噪点的问题，升级成了噪点 + 画质两个问题。

看上图，画面曝光基本正常，没有明显暗部，感光度 5000，噪点完全在可控范围内。而且这张图是不带皮肤的，都是衣服，所以后期难度较低。

再看下面带皮肤的萤火虫人像。

拍摄时，感光度 3200，让人物部分正常曝光。暗光人像题材，千万不能欠曝提亮，对皮肤质感影响非常大！所以，想办法让肤色的曝光正常。

当然大家要注意自己机器的可用感光度，就是你能后期降噪成功的最大感光度。在这个可用感光度范围内，尽量正常曝光，如果超过可用感光度，还无法正常曝光，就要考虑其他拍摄方式了。

这类风光题材就好办一些，因为都是静态的，我们可以利用后期堆栈降噪，拍摄多张地景，然后平均值堆栈降噪，再将银河部分叠加上去。

本文来自微信公众号：影叶的光色世界 （ID：wangyikai-2016），作者：影叶