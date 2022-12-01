首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

TrendForce：预计 2025 年后 OLED 在 IT 产品的渗透率将达 2.8%

2022/12/1 14:33:36 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
评论：

IT之家 12 月 1 日消息，TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，预计在 2025 年后，随着产能配置逐渐到位，OLED 在 IT 产品的渗透率将来到 2.8%，2026 年将有机会开始有显著的突破，来到 5.2%

报告指出，长期来看，用于 IT 应用的 OLED 技术发展将着重于三个方向，包括持续降低成本、性能与信赖性提升、推出多样性的形态应用

  • 持续降低成本：提高玻璃利用率、LTPO+COE 制程简化、OLED 传输、主体材料本土化、先进蒸镀设备开发，UTG 的供应端成熟、折叠笔电的铰链设计与材料的选择，与如何将材料利用率最高的印刷技术应用到 Tandem 上等。

  • 性能与信赖性提升：导入新的技术如 COE、MLP 提升出光效率来降低功耗、原有 OLED 材料寿命持续改善、用户接口设计须考虑长时固定显示内容所导致的局部老化现象等。

  • 推出多样性的型态应用：搭配柔性自发光的 O

  • LED 屏幕轻薄特性，通过多元的折叠形态来对应不同的使用者情形、屏下摄像、指纹等多样技术的整合。

IT之家了解到，TrendForce 集邦咨询认为，未来 1-2 年内 OLED 技术的持续改进以及大世代产能投资的状况，将是决定 OLED 技术能否顺利扩大在 IT 产品市场发展的关键时期。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：oled面板

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用