TrendForce：预计 2025 年后 OLED 在 IT 产品的渗透率将达 2.8%

IT之家 12 月 1 日消息，TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，预计在 2025 年后，随着产能配置逐渐到位，OLED 在 IT 产品的渗透率将来到 2.8%，2026 年将有机会开始有显著的突破，来到 5.2%。

报告指出，长期来看，用于 IT 应用的 OLED 技术发展将着重于三个方向，包括持续降低成本、性能与信赖性提升、推出多样性的形态应用。

持续降低成本 ：提高玻璃利用率、LTPO+COE 制程简化、OLED 传输、主体材料本土化、先进蒸镀设备开发，UTG 的供应端成熟、折叠笔电的铰链设计与材料的选择，与如何将材料利用率最高的印刷技术应用到 Tandem 上等。

性能与信赖性提升 ：导入新的技术如 COE、MLP 提升出光效率来降低功耗、原有 OLED 材料寿命持续改善、用户接口设计须考虑长时固定显示内容所导致的局部老化现象等。

推出多样性的型态应用 ：搭配柔性自发光的 O

LED 屏幕轻薄特性，通过多元的折叠形态来对应不同的使用者情形、屏下摄像、指纹等多样技术的整合。

IT之家了解到，TrendForce 集邦咨询认为，未来 1-2 年内 OLED 技术的持续改进以及大世代产能投资的状况，将是决定 OLED 技术能否顺利扩大在 IT 产品市场发展的关键时期。