马斯克计划在自己大脑中植入脑机接口设备，Neuralink 将开始人体试验

12 月 2 日消息，美国当地时间周三，埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下脑机接口公司 Neuralink 分享了其脑植入技术取得的最新进展。马斯克在活动中表示，他计划在自己大脑中植入这种设备。

马斯克表示，该公司目前主要有三个项目：前两个项目旨在帮助恢复视力，即使是对天生失明的人也有效；第三个项目则专注于运动皮质，为脊髓受伤的人恢复“全身功能”。马斯克说：“我们相信，恢复全身功能将再没有任何身体上的限制。”

马斯克说，Neuralink 最快可能在六个月内开始在人类身上测试运动皮质技术。他说：“显然，在将设备植入人体之前，我们希望非常小心，并确保它能很好地发挥作用。但我们已经将大部分文书工作提交给了美国食品药品监督管理局（FDA）。”

马斯克称，他计划在自己大脑中植入脑机接口设备。他说：“现在就可能有了可植入的 Neuralink 设备，而你甚至不知道。当然，我是在假设。事实上，我自己也会植入该设备。”技术演示后，马斯克在推特上重申了这一点。

美国匹兹堡大学医学院眼科助理教授邢晨（音译）说，由于 Neuralink 的设备还没有在人体上进行测试，也没有得到 FDA 的批准，马斯克周三的声明值得怀疑。

她补充称：“Neuralink 是一家不需要对股东负责的公司，我不知道这涉及到多少监督，但我认为，公众必须始终牢记：在 FDA 或任何政府监管机构批准任何事情之前，所有的声明都需要经过审慎的审查。”

Neuralink 是由马斯克和多位科学家、工程师于 2016 年创立的，它致力于开发脑机接口（BCI）技术，即将人脑与能够破译神经信号的计算机连接起来。

马斯克已经将大量个人财富投资于该公司，并在没有确凿证据的情况下表示，Neuralink 的设备可以实现“超人认知”，包括使瘫痪的人能够用大脑操作智能手机或机器人肢体，并帮助治疗自闭症和精神分裂症。

Neuralink 周三的演示凸显了这些雄心，因为马斯克声称：“尽管这些听起来可能像是奇迹，但我们相信，有可能为脊髓受伤患者恢复全身功能。”

马斯克播放了头骨中被植入电脑芯片的猴子玩“心灵感应视频游戏”的画面。他当时表示，他想要将 Neuralink 芯片植入患有脑部或脊柱损伤的四肢瘫痪患者体内，这样他们就可以“通过思维来控制电脑鼠标、手机或任何设备”。

不过，Neuralink 因涉嫌利用猴子进行测试而受到抨击。周三，“负责任医生委员会”呼吁马斯克公布在猴子身上进行实验的细节，这些实验导致猴子内出血、瘫痪、慢性感染、癫痫发作、心理健康下降甚至死亡等。

宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的医学伦理和卫生政策助理教授安娜・韦克斯勒（Anna Wexle）说，Neuralink 的华丽演示在医疗设备领域的公司中并不常见。她说，鼓励有严重残疾的人抱有希望会引发很大风险，特别是如果他们在手术中植入该设备时可能会受伤。

韦克斯勒鼓励人们对 Neuralink 的技术持怀疑态度。她说：“从伦理的角度来看，我认为这种炒作非常令人担忧。太空探索或收购推特是一回事，但当你进入医学领域时，风险更高。”

专门研究脑机接口技术的邢晨说，Neuralink 的植入物将要求受试者接受更具侵入性的手术。医生需要在头骨上开个大洞才能将设备插入脑组织。即便如此，她也认为有些人会愿意冒这个险。

Neuralink 并不是唯一试图使用 BCI 进行创新的公司。近年来，许多公司都取得了长足的进步。Blackrock Neurotech 有望在明年将其 BCI 系统推向市场，这将使其成为历史上首个商业化 BCI 技术的公司。Synchron 于 2021 年获得 FDA 批准，开始对永久植入的 BCI 进行临床试验。据报道，ParadRomics 正准备在 2023 年开始人体测试。

《马斯克：预计脑机接口公司 Neuralink 将在 6 个月内开始人体试验》