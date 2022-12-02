特斯拉 Model Y / 3 在美国降价 3750 美元，约 2.64 万元人民币

IT之家 12 月 2 日消息， Sawyer Merrit 发现，特斯拉 Model Y 和 Model 3 从 12 月开始在美国市场开启一轮降价，幅度可达 3750 美元，折合约 2.64 万元人民币。

当然，这个“降价”有一个前提：用户须在 2022 年底前提车，因此有用户认为这是库存车。

IT之家提醒，虽然特斯拉此前经常在国内降价，但这是特斯拉长期以来首次在美国降价，即便只是暂时的也会吸引到大量用户。

外媒认为，这可能是受到当前中国电动汽车市场高强度竞争的影响。许多人预测，随着电动汽车市场继续增长，特斯拉未来几年要么被迫降价，要么推出新的车型。

虽然马斯克还没有透露该公司何时推出那款更便宜的电动汽车，但很明显市场会迫使他尽快做出选择。

10 月 24 日，特斯拉宣布中国市场的 Model 3 及 Model Y 全系降价，降价后 Model 3 补贴后 26.59 万元起，全系降幅在 1.4-1.8 万元之间；Model Y 补贴后售 28.89 万元，全系降幅在 2-3.7 万元之间。

特斯拉于 11 月 8 日在国内开启了第二次降价，Model 3 和 Model Y 现车订单在 11 月 8 日（含）至 11 月 30 日（含）期间，购买现车及合作保险机构车险组合并按期完成提车，尾款可减 8000 元；12 月 1 日（含）至 12 月 31 日（含），尾款可减 4000 元。