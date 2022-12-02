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摩根士丹利 CEO 称赞马斯克：他和乔布斯、盖茨齐名，不会输的

2022/12/2 9:03:43 来源：新浪科技 作者：- 责编：问舟
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北京时间 12 月 2 日早间消息，马斯克掌管 Twitter 已经有一段时间了，如果用两字形容这段时光，那就是“动荡”。大规模裁员后又请回部分员工，暂停账户恢复账户，试水认证付费服务，一些名人恼怒退出 Twitter。

马斯克真的能带领 Twitter 复兴吗？他会不会失败？至少摩根士丹利（Morgan Stanley）CEO 詹姆斯・戈尔曼（James Gorman）对马斯克很有信心。

▲ 大摩 CEO 戈尔曼

戈尔曼在纽约参加会议时表示：“我不会赌马斯克输。”他认为 Twitter 是一家很棒的公司，马斯克也是杰出的管理者。戈尔曼曾参观过洛杉矶特斯拉工厂。

摩根士丹利等银行向马斯克提供 130 亿美元贷款，帮他收购 Twitter。现在银行要向投资者推销这笔债务，但投资者似乎有些迟疑。为什么？因为 Twitter 本身也背负债务，马斯克非同寻常的操作让投资者很难给 Twitter 估值。

银行们将马斯克视为重要客户，倾囊相助，现在它们手握一笔难以出售的债务，蒙受着亏损。

戈尔曼称：“像我们这样的机构不是傻子。如果不是真正的生意和机会，我们不会在背后支持的。”戈尔曼认为，过去 50 年出现一批最有趣的企业家，比如乔布斯和盖茨，马斯克与他们一样齐名。他说：“如果某人有如此超凡的能力，谁不想和他做生意呢？如果一个机构放弃这样的机会应该感到可耻。”

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关键词：马斯克摩根士丹利

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