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小米 13 / Pro 存储规格曝光：最高 12GB+512GB

2022/12/3 16:11:11 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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感谢IT之家网友 伦流挂科 的线索投递！

IT之家 12 月 3 日消息，小米正在为其新旗舰系列的推出做准备，该公司原定于 12 月 1 日推出小米 13 / Pro 系列，新的发布会时间还未公布。现在，PriceBaba 新报告披露了小米 13 和 13 Pro 的内存和存储细节。

该报告显示，小米 13 Pro 将推出四种存储配置。基本型号将提供 8GB+128GB 存储，还有 8GB+256GB 存储。小米将推出 12GB 内存型号，有 256GB 和 512GB 存储选项。

小米 13 也将推出四种配置，将有 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB 和 12GB+512GB 存储选项。小米官方已证实，将采用 UFS 4.0 存储和 LPDDR5X 内存。然而，据说基本型号将配备稍慢的 UFS 3.1 存储标准。

据称，小米 13 还将有 12GB+512GB 限量版颜色版本，但细节尚不清楚。该设备将以蓝色、绿色、陶瓷黑和陶瓷白的颜色选择推出。据称，蓝色型号将配备皮革背面。

小米 13 系列将搭载骁龙 8 Gen 2 芯片。官方预热还显示小米 13 Pro 机型将采用曲面显示屏，而标准版小米 13 机型将采用直屏

IT之家获悉，小米 13 Pro 将配备 5000 万像素的索尼 IMX989 1 英寸传感器，以及 75mm 徕卡长焦镜头。传闻中的规格显示，这款手机的长焦相机将采用 5000 万像素的三星 JN1 传感器，超广角镜头采用 5000 万像素的三星 JN1 传感器。将搭载 6.73 英寸 OLED 120Hz 显示屏，分辨率为 2K。这款手机还可能配备 4820mAh 电池，支持 120W 快速充电、50W 无线充电和 10W 反向无线充电。

另一方面，小米 13 标准版将采用 6.3 英寸 Full HD+OLED 显示屏，刷新率为 120Hz。后置三摄像头，包括 5000 万像素主摄像头，1300 万像素超广角摄像头和 1000 万像素的长焦摄像头。对于自拍相机，两款手机都将配备 3200 万像素的前置摄像头。小米 13 将配备 4500mAh 电池，支持 67W 有线快充，50W 无线充电和 10W 反向无线充电。

小米 13 和小米 13 Pro 两款手机都将运行基于安卓 13 的最新 MIUI 14 系统。

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关键词：小米13

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