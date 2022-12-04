回家！神舟十四号载人飞船撤离空间站

IT之家 12 月 4 日消息，据央视新闻报道，刚刚，神舟十四号载人飞船与空间站组合体成功分离。分离前，神十四航天员与神十五航天员挥手告别。在中国空间站出差 183 天的航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲即将踏上回家之旅。一路平安！东风见！

据中国载人航天工程办公室消息，北京时间 2022 年 12 月 4 日 11 时 01 分，神舟十四号载人飞船与空间站组合体成功分离。

分离前，神舟十四号航天员乘组在地面科技人员的配合下，完成了与神舟十五号乘组在轨轮换、空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作，与神舟十五号航天员挥手告别。后续，神舟十四号载人飞船返回舱将在地面指令控制下择机再入返回，在中国空间站出差 183 天的航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲即将踏上回家之旅。

据中国载人航天工程办公室消息，神舟十四号航天员乘组将于今晚返回东风着陆场。目前，东风着陆场及各参试系统也已经做好准备，迎接航天员回家。

IT之家了解到，神舟十四号飞行任务是我国空间站建造阶段第一次载人飞行任务，任务期间，空间站经历 9 种组合体构型，实施 5 次交会对接、3 次分离撤离、2 次转位、3 次出舱，全面完成以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的中国空间站建造，建成国家太空实验室。构型多、状态新、任务密，神舟十四号航天员乘组也因此被称为最忙乘组。