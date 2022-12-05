神十四航天员平安抵京，后续将进入隔离恢复期并进行全面的医学检查和健康评估

IT之家 12 月 5 日消息，昨日晚间 20 时 09 分，神舟十四号载人飞船返回舱安全降落在东风着陆场，在中国空间站出差 183 天的航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲顺利回家。

据中国载人航天工程办公室消息，圆满完成神舟十四号载人飞行任务的航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲现已平安抵达北京。3 名航天员抵京后将进入隔离恢复期，进行全面的医学检查和健康评估，并安排休养。

IT之家了解到，神舟十四号载人飞船于 2022 年 6 月 5 日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天和核心舱对接形成组合体。

3 名航天员在轨驻留 6 个月期间，先后进行 3 次出舱活动，完成空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施设备的安装和调试，开展一系列空间科学实验与技术试验，在轨迎接 2 个空间站舱段、1 艘载人飞船、1 艘货运飞船的来访，与地面配合完成了中国空间站“T”字基本构型组装建造，与神舟十五号航天员首次完成在轨交接班，见证了货运飞船与空间站交会对接最快世界纪录等众多历史性时刻，并利用任务间隙，进行了 1 次“天宫课堂”太空授课，以及一系列别具特色的科普教育和文化传播活动。

陈冬成为中国首个在轨驻留时间超过 200 天的航天员。