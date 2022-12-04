爱立信：5G 增长快于以往任何一代移动通信

IT之家 12 月 4 日消息，爱立信最新发布的《移动市场报告》显示，5G 增长仍快于以往任何一代移动通信。预计到 2028 年底，5G 移动签约数将达到 50 亿。

爱立信预测，全球固定无线接入（FWA）连接增长速度将超越此前预期。在 2022-2028 年期间 FWA 预计将以每年 19% 的速度增长，到 2028 年底连接数将达到 3 亿。

数据显示，2022 年 7 月至 9 月，全球 5G 签约数新增约 1.1 亿，总签约数达约 8.7 亿。爱立信此前报告预测，5G 签约数仍有望在今年年底达到 10 亿，预计 5G 将比 4G 早两年达到 10 亿签约数。

IT之家了解到，爱立信表示，该统计数据证明了 5G 依然是扩展速度最快的一代移动技术，其主要原因包括多家厂商及时推出 5G 机型且其价格下降速度也比 4G 手机更快，以及中国已经提前大规模部署 5G 等。

此外，5G 在北美和东北亚继续保持强劲增长。预计到 2022 年底，这些地区的 5G 签约渗透率将达到约 35%。全球迄今已有近 230 家运营商上线 5G 服务，700 多个 5G 智能手机型号已发布或商用。

到 2028 年底，报告预计全球 5G 签约数将达到 50 亿，占签约总数的 55%。同样，到 2028 年底，5G 人口覆盖率将达到 85%，5G 网络将承载约 70% 的移动流量，成为所有同时期流量增长主要贡献者。