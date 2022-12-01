详谈如何塑造环境人像光影

这张图色调是我拍摄前就构思好的，想要营造一种暮色笼罩的氛围，这里有两个关键点需要说明：

一、改变原图明暗关系

原图是侧逆光拍摄，所以人物和后面树干的部分都是暗部，近处的路面和左侧墙壁被光线照亮。那我希望是侧顺光的光线效果，也就是光线从人物的斜前方照射过去，将光源出发点设计在图片右上角，这样人物的面部和后面的树干，都可以被照亮，有助于主体表达。示意图如下：

二、塑造黄昏暮色氛围

由于拍摄进度比较赶，拍摄时间受限制，原图光影平淡，光线的色温和角度都不好，所以我改变高光和阴影色调使图片更有黄昏的氛围。示意图如下：

先明确修图思路：

1、整体曝光调整

2、肤色调整

3、增加光源

4、调整整体色调

5、渲染画面色彩

6、可选颜色工具调整色彩纯度

7、增加光感质感

8、强化细节

1、曝光调整

首先在 ACR 中打开图片，首先如下图红框内参数整体调整曝光，原则就是亮部压暗，暗部提亮。主要提亮人物和大树，压暗路面和围墙。

整体调整后，利用渐变镜和径向滤镜局部调整。如下图：

用渐变镜选择左下角亮部，压暗曝光。

用径向滤镜圈出人物部分，进行提亮，突出主体。

接着增加暗角：

“数量”往左减少增加暗角，“中点”是暗角的自然程度，往左调整，过渡效果越自然。

下面看此步骤调整前后对比图：

2、肤色调整

大场景人像虽然人物比较小，面部不是很突出，但是为了精益求精，做好每一个细节，还是要对肤色进行细致调整。

在整个修图步骤中修正肤色在调色之前，因为对画面调色会干扰到肤色，所以先将肤色调整正常，在之后的调整步骤中，每一步都要记得适当将面部用画笔擦出来，不一定要将调色效果百分之百擦掉，因为面部光线和色彩也会受到环境光影响，所以根据环境光线色彩做略微改动，使人物融入到场景中去。

调整肤色，我使用曲线工具，这是非常好用而且精细的方法。

如上图所示，选择红框内的“拖手”工具，将光标放在人物面部，“上下”拖动，即可进行调整。

首先，选择曲线的 RGB 模式，调整面部亮度，向上拖动光标进行提亮。

然后对肤色进行校正，曲线中有“红、绿、蓝”三种模式，根据皮肤偏色选择相应的模式。这个调整原理实际上是色相环的色彩原理，利用对比色的特点来将肤色调整干净，黄和蓝、红和青、绿和品互为对比色，增加相应的对比色使偏色减少。

肤色原先偏红偏黄，所以我调整了“红和蓝”，选择“红色”在面部往下拖动光标，降低红色，选择“蓝色”在面部往上拖动光标，增加蓝色，使黄色降低。

调整完肤色后，一定记得用画笔擦去肤色以外的部分，不要让环境受到这步的影响，如下图：

来看下肤色调整的前后对比效果：

3、增加光效

画面中本身没有光源，所以光的来源不明确，那么咱们现在要为画面增加一个光源，利用画笔工具和径向模糊。步骤如下：

快捷键 “ Ctrl shift N ” 新建图层。

直接点击确定，然后图层面板处会出现这样的图层（如下图）

接着在拾色器中选择黄色，因为黄昏时候的光线偏暖。（如下图）

然后选择“画笔”工具在画面上合适的位置涂抹，使其成为光源。注意涂抹的时候随时更改画笔的大小和不透明度，不要让光效过于生硬（如下图）

这是涂抹好的，注意越靠近光源位置，涂抹的程度越深，也就是画笔不透明的越大，离光源较远的位置，涂抹程度适当减轻。

然后就是很关键的步骤：径向模糊。这样可以让光线有自然发散的效果，模糊次数越多，光线越自然，一般重复模糊 3 到 5 次即可。步骤如下：

出现如上图窗口，一定注意上图中红色方框标出的几个地方：选择“缩放”这样光线才会是散射状，数量选择“100”这样模糊的程度是最大，最自然。模糊中心点，一定要选对方向，这张图光源从左上角来，那就选择左上角是模糊中点，让光线从那里散开。

增加光源后，要适当调整此图层填充度，或者用画笔对光源进行修饰，使其看起来更自然，如下图：

来看看增加光效前后的对比图

4、确定整体色调

定调我习惯使用色彩平衡工具，色彩平衡工具中有三个调整模式：阴影、中间调、高光。这样可以将图片色调分明度级别调整，特别适用于这类有高光和阴影差异的图片。

我的调整思路是暗部调冷，高光调暖。

看看调整后的对比效果：

5、渲染画面色彩

利用 3D lut 增加色调，3D lut 预设在调整工具栏第二行最后一个“颜色查找”中。

阳光的色彩需要加强，我这里用了两个 3D lut 预设。

使用上图中预设增加光的暖色

利用上图中的预设强化高光部分。

我们看看添加 3D lut 前后的对比效果：

6、可选颜色工具调整色彩纯度

可选颜色工具是利用色相环原理来调整色彩纯度。

相邻色：色相环上相邻的颜色。如：蓝和青、红和黄。

对比色：色相环上相对的颜色。如：蓝和黄、红和青。

让某个色彩变的更纯：增加相邻色，降低对比色。

让某个色彩纯度降低：降低相邻色，增加对比色。

可选颜色工具可以分色相调整，也可以分明度等级调整。（如下图）

每个调整项里，都有四个参数：青、红、黄、黑。前三个是色彩调整项，黑色是明度调整，向右调整黑色就是降低亮度，向左调整黑色就是提升亮度。

我的具体调整如下：

增加洋红降低黄色，使画面偏紫偏暖。

单独增加红色中的青色，使高光部分红色减少，更接近黄昏的黄色。

看看此步骤前后对比图：

7、Nik 插件增加质感

为了不让画面看起来干涩僵硬，我们为画面增加一些质感光感。

Nik collection 插件里有多个滤镜：降噪、HDR、锐化、黑白等。

我们用到 Nik collection 中的 Color Efex Pro4.（如下图）注意 Nik 滤镜要在观察层中打开，按快捷键：ctrl shift alt E 建立观察层。

打开后界面如下图，选择红圈内的调整项。这张图我只添加了一个“阳光”滤镜。这个滤镜有柔光、色温、对比度、亮度、饱和度几个调整参数，对于这张图来说比较合适。

在添加预设后，可以更改图层不透明度或者添加用画笔工具适当涂抹，人物部分光效适当减轻，重点保留画面右上部分高光光效。

看下前后期对比图：

8、强化细节

上一步柔光过后，虽然画面光感会柔和很多，但是也同时使画面模糊，所以最后一步，来强化画面细节。

我习惯运用高反差保留的方法强化细节，去除模糊的同时保留画面质感。

首先，盖印新观察层，快捷键：ctrl shift alt E。模式改为“柔光”。（如下图）

“滤镜”中选择“其他”中的“高反差保留”（如下图）

选择合适的程度，我的原则是稍微过一点点，这样有余地去调整，后面可以在图层填充度适当降低强化程度。

至此，这张图片后期结束。

最后，我们看下图片后期前后的对比图。

本文来自微信公众号：影叶的光色世界 （ID：wangyikai-2016），作者：影叶