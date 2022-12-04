有阵子没有更新改稿类型的文章了

所以今天我带着改稿系列回来了

与一次性复盘好几页的改稿文章不同，我的单页改稿系列有如下特点：

1.更系统。一页代表一种类型，会将整个设计流程更系统地呈现出来

2.更深刻。每一处的改动都会阐明背后的设计思维，让你知其然也知其所以然。

3.更实用。与注重形式酷炫的风格（多数依靠素材）不同，我的改稿会更注重内容文案的拆解，切实地解决问题而不只是好看。

4.更创新。原稿的类型虽常见，但我会尽力想出不一样的形式去设计，而不仅仅是为了完成

OK，话不多说开始今天的内容。

今天我们来聊聊

图表页 PPT 如何设计更具创意

原稿如下：

这是很常见的图表页，主要介绍了一汽解放上半年的车辆销售情况。

面对这页 PPT，如果是你会如何修改呢？简单思考 3 秒钟

好，时间到。相信多数人的想法应该是这样的：将内容排整齐，然后加点图片修饰就好。

如果你也是这么想的，那么今天这篇文章一定会对你大有启发。（建议收藏后逐字阅读）

在我看来，这页还有很大的优化空间，下面我将通过三个步骤，手把手教你做出独具创意的图表页设计。

分别是：统一规范、建立联系、视觉设计。

01.统一规范

先做对，再做好

在进行任何设计之前，我们都要先检验内容本身是否规范正确。

以下是我发现的问题：

主要有三点

1.缺少单位

2.横坐标不规范

3.配色没逻辑

更多设计标准可以查看这两篇文章：

关于工作型 PPT 图表设计，看这篇就够了。

一页专业的 PPT 内页是怎样的？

关于前 2 点很好理解，添加单位、修改横坐标名称后得到如下版本：

至于配色该如何优化呢？

虽然色彩没有一个明确的标准来衡量，但我们不妨从结果出发，明确配色的目的是什么？

配色是为了呼应主题，以便更清晰地表达。

因此第一步要做的就是明确页面主题。通过拆解文案会发现，页面中最核心的两句话附带了三点核心信息：

他们恰好对应了三个图表。于是我们秉持着：重点信息赋予强调色，次要信息赋予辅助色的原则，给图表重新配色。

以 ”类型多为牵引车” 为例进行修改：：

原稿：配色没逻辑

优化后：重点突出

通过合理的分配强调色与辅助色。让牵引车部分凸显了出来，与主题文案”类型多位牵引车“相呼应。

其余部分也按这一标准优化后：

我们得到了一页规范的片子，接着我们进入第二步 —— 建立联系。

02.建立联系

理清图表间内在关联

如果我们站在观众的角度去看上一稿，会发现它存在一个很明显的问题：

3 个图表之间相互独立，缺少内在关联，很难讲述一个完整的故事。

因此我们要尝试将三者串联起来。可以从数据本身出发去寻找线索：

将数字部分圈出来后，你有没有发现背后的规律呢？

其实这三者之间存在包含的关系：

实际销售量 99，拆分成半挂车 65、解放主机 34。解放主机又拆分成牵引车、载货底盘、自卸底盘和自卸整车。

于是，我们将这种内在关系再明确下，可得到如下版本：

相比于上一稿，是不是更利于理解了呢？

然而此时右侧区域有两个饼图，稍显繁琐，我们不妨借助这种包含的关系，将其合并为一个整体：

这样就得到了一页规范、清晰、简洁的页面：

能做到这一步，已经足够应对日常工作中 99% 的任务了。

然而作为一名设计师，这还远远不够。我们还还需要让页面更好看。

03.视觉设计

引用可视化元素，让页面更生动

最基础的美化就是利用图片，比如找到一张与主题相关的图片：

图源一汽解放官网

然后将图片当作背景，像是这样：

此时的视觉效果确实丰富了很多，然而左侧的车辆被遮住了。如何进一步优化呢？

如果你是咱们公众号的老朋友，那么肯定不会陌生，也就是采用叠压法。

将车辆抠出来压在图表上方：

是不是很酷呢？接着优化右半边。

四四方方的白色矩形，显得呆板违和。我们不妨沿着图表的轮廓，直接将其变为一个圆形，并做一些细节调整，得到最终版本：

终稿

你能发现有哪些细节吗？欢迎留言区告诉我。

至此，一页定制级图表就设计完成了。

我们来回看下终稿页面的逻辑：

第一眼：被左下角的车辆吸引，然后看到实际销量高于计划销量，超额完成了任务。

第二眼：由 99 引出右侧的圆环，表明右侧的圆环是 99 延展出来的，明确了包含的关系。

第三眼：圆环的红色部分占据了三分之一，呼应解放主机占比 1/3

第四眼：逐步看细项拆分，并凸显牵引车。

是不是即美观又清晰易读呢？除此之外，我还尝试了这个版本，一并分享给你：

最后来看下改稿前后的效果对比：

总结一下就三点：

统一规范、建立联系、视觉设计。

你学废了吗？虽然这只是一份单页的改稿，却也倾注了大量的时间和心血：

过程稿

力求让每一步的设计都有其存在的意义，而不只是为了好看而已。

本文来自微信公众号：Slidecent （ID：Slidecent），作者：林利蒙