疑似改款特斯拉 Model 3 曝光，前后保险杠或采用重新设计

IT之家 12 月 4 日消息，此前有报道称，特斯拉正在开发改款 Model 3，代号“Highland”，该信息很可能是准确的。因为有网友在推特上发布的照片疑似曝光了即将到来的改款 Model 3，照片显示该车前部和后部大部分地方都有伪装，而且还使用了特斯拉的牌照。

推特用户 omg_Tesla / Rivian 在加州圣克鲁斯的一个停车场发现了这辆原型车，并拍摄了一段视频和几张照片，即使透过伪装也能看出特斯拉 Model 3 将做出的一些改变。例如，可以看到大灯的顶部似乎有一个摄像头，而目前的车型没有。如果是摄像头，其作用可能是为了消除盲点，也可能是为了提高车辆在自动驾驶时的“观察”能力。

考虑到车头也通过车罩进行了伪装，猜测这是因为有新的前保险杠设计，甚至可能还有一个新的引擎盖（否则应该不会费尽心思把车罩一直装到挡风玻璃上）。

车尾也有伪装，只有灯组的侧面露出来，不过，尾灯本身似乎没有任何不同。此外，就像前面一样，整个后保险杠是隐藏的，后备箱盖也是如此，强烈暗示这些地方将采用新的设计。

此前据路透社报道，据四位知情人士透露，特斯拉正在开发改款 Model 3，旨在削减生产成本，提高这款五年前的电动轿车的吸引力。消息称，特斯拉的上海超级工厂将在 2023 年第三季度投产改款 Model 3。