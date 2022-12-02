特斯拉：12 月购现车享 4000 元补贴，集中精力供国内市场

IT之家 12 月 2 日消息，特斯拉方面今日宣布，国家新能源汽车购置补贴政策将于 12 月 31 日正式终止，为让更多消费者赶上“国补”的末班车，特斯拉推出多种优惠政策。

福利一：2022 年 12 月 1 日至 31 日期间，完成车辆交付的现车订单，若通过特斯拉合作保险机构购买相应车险，可享受 4000 元保险补贴。同时，消费者购买指定现车车型，也可以获得积分奖励，详情可以咨询各地的特斯拉门店。

福利二：2022 年 12 月 1 日至 31 日期间，通过官网、微信官方小程序等线上渠道自助下单，并在当月完成交付，可获得 20,000 分“宝箱”积分奖励，能兑换众多好礼。

福利三：特斯拉推出燃油车置换福利，截止至 12 月 31 日订车，并在交付前完成置换协议签署的用户，可获得增强版自动辅助驾驶功能 90 天免费试用机会。