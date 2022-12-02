特斯拉新车型曝光，是辆 Robotaxi 自动驾驶出租车

北京时间 12 月 2 日消息，特斯拉今天举行 Tesla Semi 电动卡车交付仪式。在现场，特斯拉在介绍旗下产品规划时提前预告了一款全新车型，但这部车的外观没有公开。

当马斯克被问及他最喜欢的特斯拉汽车设计时，他说是下一款即将推出的设计，但他没办法去谈论这款车。

特斯拉提前曝光新车型

特斯拉称，该公司目前的产品阵容覆盖了主要地面交通工具，包括针对豪华车 / SUV 领域的 Mode S / Y、面向中型车市场的 Model 3、主打商用车领域的 Tesla Semi，还有纯电皮卡车 Cybertruck。

PPT 显示，特斯拉旗下全新的自动驾驶出租车 Robotaxi 也已经提上日程，但是目前这辆车除了它的存在本身之外一切均未揭晓，目前我们对此一无所知。

马斯克表示：它将是“未来主义的”。为了证实这一点，特斯拉设计主管补充说，“自动驾驶的出现”是交通运输的未来，它将“从根本上改变汽车的形式、使用方式和使用内部空间的方式”。

IT之家曾报道，马斯克 2022 年 4 月在奥斯汀工厂落成典礼上宣布该公司将研发一款“非常具有未来感”的 Robotaxi，一时盖过了工厂典礼本身的风头。

实际上，他早在 2019 年就曾表示“非常确信”特斯拉能够在 2020 年提供自动驾驶出租车，而且 2020 年上路行驶的自动驾驶出租车数量将超过 100 万辆，但是很显然他预判失误，特斯拉到目前都没能做到。

他当时表示，特斯拉自动驾驶出租车中没有方向盘、踏板，里面也没有人控制，单受制于监管问题只能在部分市场提供。