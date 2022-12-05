教你用折线图的形式在 PPT 里体现柱状图

原文标题：《甲方：我想用折线图的形式在 PPT 里体现柱状图的意思，你能搞定吧？》

刚好最近刷灵感图的时候看到下面这张图，很有意思，偶尔用用应该效果还不错：

更关键的是，这种立体图表效果不需要用到其他软件或 PPT 插件，仅用 PPT 自带的效果就能搞定。

即使你是新手小白，跟着今天的这篇教程，也能原模原样做出来。

开始之前，大家先观察一下这张图，思考一下：这到底是折线图，还是柱状图？

乍一看很像折线图，对吧？

折线图是用来显示数据变化趋势的，但正常的折线图又不会每隔一个都归零一次。

看得越久，越感觉它像柱状图，突出的是不同数据之间的大小比较。

若我们把曲线忽略掉，只取带有数据的最高点，和横坐标一一对应，是不是就变成了柱状图？

你看，点题了吧，是不是用折线图的形式在 PPT 里体现柱状图的意思？

具体是啥咱今天不深究，只是觉得这种图表形式比较新颖，不太常见，咱们知道咋做就行了。

话不多说，快打开 PPT，跟着一起做吧！

首先，在插入选项卡中点击图表，选择柱状图：

插入柱状图后，默认的效果如下，通常是三个系列：

接着选中图表，右键编辑数据，选择数据范围为系列 1，并删掉另外两列数据：

此时图表的效果如下：

如果这时候直接将图表类型改为折线图，就会变成下图这样，折线一直向上，无法做出我们需要的弯曲效果：

因此，我们需要选中图表，再次编辑数据，在不同年份之间添加辅助数据，将系列 1 中的数据设置为 0，这样后续折线图才会不断回到最底下：

添加完成后，柱状图变成了这样：

下一步，选中图表，右键更改图表类型，改成折线图：

接着选中折线，在格式设置中勾选平滑线：

勾选后，折线图会变成下图这样：

选中图表，添加数据标签，方向选择上：

数据标签加上后，效果如下：

接下来，选中图表，Ctrl+X 剪切，再 Ctrl+Alt+V 选择性粘贴为增强型图元文件：

粘贴后，Ctrl+Shift+G 取消组合两次，得到的效果如下：

接着删掉图表标题、垂直坐标轴、图例以及网格线，留下下面这些元素：

注意观察，此时我保留了横坐标轴，这条横线接下来将起到参考辅助线的作用。

选中曲线，右键编辑顶点，并选中最左边的顶点：

调整控制手柄，将其移动到水平参考线上，也就是横坐标轴上：

此时曲线调整变化的动图如下，起点看起来会更加平滑：

接着，依次调整横坐标轴上其他几个顶点的控制手柄，按住 Shift 调整手柄，可以使曲线看起来更平滑：

如果对编辑顶点相关的知识了解不多，可以看这篇文章拓展一下：

PPT 鼠绘知识点概览，又有多少你不知道的方法与技巧？

接下来，按住 Ctrl+Shift 不放，向上拖动复制一条横向参考线，使其与曲线最高点齐平：

再次调整曲线顶点、控制手柄以及文本的位置：

调整位置后，曲线过渡自然，最后一段的变化更加明显，但整个图表被拉宽了，因此需要全选组合后将它压缩回去：

此时，我已经将辅助线删掉了，并将曲线改成了红色，线条也加粗了。

接下来，需要为曲线设置三维效果。

选中曲线，根据下图中的参数，依次设置深度、光源、材料和三维旋转：

得到的效果如下：

至于材料、光源、角度与最终效果之间的关系，大家也不用死记硬背，做的时候多测试几次就好了。

这里说一个小技巧，建议先设置光源，再选择对应的材料。

如上图，曲线厚度部分的光影变化比较自然，颜色不会特别深，所以可以将光源设置为“柔和”，也就是柔光，整体看起来就比较舒服。

设置完成后，再用任意多边形在首尾绘制两条线：

到这一步，图表的主体部分就已经完成了。

但看起来还是怪怪的，比较假，对么？

这是因为图表由之前的二维变成了现在的三维，三维图形有了光影的变化，看起来才更立体。

既然图形表面有了光影变化，说明有光源照射，那么便应该有对应的投影，这样图表才不会看起来像凭空出现在那里。

举个例子，影视中突显魂魄，除了有半透明效果，还有个很典型的特点，便是没有人影，让人感觉它是凭空出现的，这样看起来才更怪异、更恐怖。

为了让这张图表看起来更真实，接下来，我们要给它加上阴影效果。

还是用任意多边形绘制，先绘制第一段凸起部分向下的投影形状：

接着设置渐变，改为灰色渐变，左侧光圈完全透明，右侧不透明：

选中该形状，剪切并粘贴为图片，在图片格式选项卡中点击裁剪功能，扩大裁剪范围：

裁剪完成后，再次剪切并粘贴为图片，然后在图片格式选项卡中设置艺术效果为虚化，虚化半径为 20：

此时，阴影的明暗与模糊效果就都有了。

接下来，将其依次放置到图表底部的不同位置，调整大小与图片透明度，并置于底层：

到这里，这张酷酷的立体图表就制作完成啦！

更绝的是，当你做好一张图表效果后，后面如果还需要给其他曲线添加这种立体效果，只需要用格式刷简单刷一下，就能快速搞定：

怎么样，今天的教程够细致了么？应该学会了吧？

本文来自微信公众号：自律的音律 （ID：yinlvPPT）