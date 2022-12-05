国轩高科：半固态电池预计年底实现装车，还在进行钠电池样品开发和生产

IT之家 12 月 5 日消息，国轩高科近期在投资者互动中表示，半固态电池匹配客户需求，预计年底实现装车，明年批量交付。同时公司也在进行钠电池样品的开发和生产。在产能上，公司产能出货包含装车、储能、两辆车与低速车、海外出口等数据。随着新增产能投产与陆续释放，将进一步保障订单交付，出货量持续提升，公司目前订单充足，经营情况良好，产能利用率总体维持较高水平。

今年 5 月，国轩高科发布了半固态电池。该半固态电芯尺寸为 580mm*120mm*9mm，重量为 1341g，容量为 136Ah，单体能量密度达 360Wh/kg。通过了针刺、过充、过放、短路、挤压等测试项目。在三元电芯一向畏难的针刺测试上，国轩高科第一代半固态电芯通过了测试条件 1mm、0.1mm / s 针刺测试，到了第二代半固态电芯，已经能够通过 5mm、25mm / s 测试条件的针刺测试。除了针刺测试，在热箱测试中，这款电芯在 180℃的室温条件下能够保持 30 分钟，高于国标要求（130℃、30 分钟）。

国轩高科称，除了 360Wh / Kg 三元半固态电池计划在今年实现量产，400Wh / Kg 的三元半固态电池目前在公司实验室已有原型样品，未来还将通过技术创新落地硅基负极迭代，锂金属负极和预锂技术，加速液态电池向半固态过渡，最终实现全固态。

IT之家了解到，此前搭载国轩高科半固态电池的车型，电池包电量达到 160kWh，续航里程长达 1000km，车辆百公里加速时间仅为 3.9s。