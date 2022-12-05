孚能科技：钠离子电池产品已处于集中送样阶段，目前已满足 A0 级车需求

IT之家 12 月 5 日消息，孚能科技今日在互动平台表示，公司钠离子电池产品已处于集中送样阶段，产品性能优异、成本优势明显，目前已满足 A0 级车需求。公司计划 2023 年全面进入钠电池产业化阶段，并已与多家知名两轮车企和乘用车企开展深入合作，目标 2024 年满足 A 级车的需求。

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日前，网络有消息称，比亚迪正在路试的纯电微型轿车海鸥，或将率先配备钠电池，预计新车上市时间为 2023 年 2 季度，并同时推出钠电池和锂电池两种版本。但对此消息，比亚迪予以否认。实际上，在业内看来，2023 年或成为钠离子电池量产元年；目前中科海钠、传艺科技、鹏辉能源、孚能科技、华阳股份等多家企业宣布在 2023 年进入产业化阶段。

IT之家了解到，上月底在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，中国工程院院士陈立泉表示，当前钠离子电池尚处于推广期，随着产业链的完善，技术成熟度的提高和规模效应，钠离子电池的成本有望低于磷酸铁锂电池 20% 以上，为大规模推广钠离子电池创造了有利的条件。

不过中国电池产业研究院院长吴辉则认为，目前钠电池成本并不比锂电池成本低，钠电池产业化发展将在 2025 年之后。吴辉也承认，随着产业化发展，钠电池大规模生产，未来有可能比锂电池便宜，毕竟钠比锂便宜。但针对目前券商提出的，钠电池相对锂电池具有成本优势，吴辉认为，这个只能是在真正产业化之后才能看出。