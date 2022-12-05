香橙派 Orange Pi OS（Arch）版将于年内推出，全面兼容 X86、ARM、RISC-V 等架构

IT之家 12 月 5 日消息，深圳市迅龙软件有限公司旗下开源产品品牌香橙派（Orange Pi）近日发布了 Orange Pi OS，该系统共有三个版本。

其中，Orange Pi OS（Arch）是基于 Arch Linux 的发行版，可通过模拟器 Wine 和 Waydroid 实现跨平台安装 Windows 和 Android 的应用。

香橙派官方今日宣布，Orange Pi OS（Arch）预计将于年内推出，其全面兼容 X86、ARM、RISC-V 等多种芯片架构，同时提供三个桌面环境选项：Gnome、Xfce、Kde，而首先发布的是 Xfce ARM64 版本。

▲ Gnome 桌面环境，图源 OrangePi

▲ Kde 桌面环境，图源 OrangePi

▲ Xfce 桌面环境，图源 OrangePi

据介绍，Orangepi OS（Arch）是基于 Arch Linux 的发行版，集成了 Arch 的所有优点，将通过模拟器 Wine 和 Waydroid 实现跨平台安装 Windows 和 Android 的应用，无驱动，即插即用，预装了 LibreOffice 套件，拥有开机向导，可以安装在平板电脑、手机、台式机、笔记本电脑和平板电脑上。

IT之家了解到，香橙派此前已推出了 Orange Pi OS（Droid）版，是基于 Android12 的发行版，提供 Windows 和 Mac 的风格主题桌面快速切换。

此外，Orange Pi OS（OH）版将基于开源鸿蒙 OpenHarmony 打造，结合 Linux 技术积累构建的多端融合操作系统，支持多种 CPU 架构，支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台，可能在明年推出。