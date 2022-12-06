马斯克大裁员后，多位前员工投诉推特：有人称钱没给够

12 月 6 日消息，由于埃隆・马斯克 (Elon Musk) 接手推特后开展了大规模裁员，导致公司面临多起法律事件。其中一些被裁员工投诉公司实际发放遣散费低于承诺数额，还有一些员工投诉自己因行使受保护的劳工权利而遭到公司报复。

今年 11 月初推特开始启动大规模裁员时，就有人提起集体诉讼，指控公司未能向几百名被解雇的员工提前发通知。

本周一洛杉矶一名律师表示，自己已经代表三名推特前员工提出个人仲裁申请。三名员工声称，推特没有足额支付公司被收购前所承诺的遣散费。

律师丽莎・布鲁姆 (Lisa Bloom) 表示，她准备代表推特前员工和合同工提出数百个类似投诉。仲裁与公开诉讼不同，是在一个封闭过程中处理的。

除此之外，有人向美国国家劳资关系委员会 (NLRB) 提交的两起投诉中也涉及到推特。

在 NLRB 受理的一起案件中，推特被指控解雇了一名员工，目的是报复他与其他员工组织罢工失败。

罢工计划在 11 月 17 日举行，但从未发生过。当时马斯克给全体员工发了一封电子邮件，告诉他们如果想保住工作，就必须接受“极端硬核”的工作文化。

另一名员工向 NLRB 投诉称，由于自己参与了一场诉讼，并建议同事抗议公司要求员工重返办公室的政策，结果自己被公司勒令行政休假。

推特没有立即回复置评请求。

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向 NLRB 提交的两起投诉都是由律师香农・里斯-里奥丹（Shannon Liss-Riordan）牵头的，她上个月还向 NLRN 提交了另一份投诉，同时在法庭上带头对推特提起集体诉讼。

律师布鲁姆则与三名前推特员工一起在社交媒体上公开宣布申请仲裁。

三名前推特员工说，自己曾在今年 5 月和 10 月得到承诺，公司发放的遣散费在推特被收购前后保持不变。他们表示，在马斯克收购推特的交易反复之际，推特曾承诺保证工作的稳定性。

布鲁姆说，这些前推特员工的工资将持续发放到明年 1 月 4 日。但她表示，推特“完全不明确”这些工资是否是遣散费的一部分。此外也不确定如果他们在此期间找到一份新工作，是否能继续获得这笔工资。

布鲁姆认为，推特解雇怀孕或休产假的员工可能违法。她说，自己正在努力要求公司执行遣散协议，协议中规定推特员工在离职后三个月内仍可按比例获得奖金和股票。

布鲁姆表示：“和许多科技行业员工一样，对推特员工来说，奖金和股票是他们薪酬的重要组成部分。”“这就是他们被剥夺的东西。这就是在公司动荡时期能让他们坚持下来的承诺。”

布鲁姆还强调，许多推特员工被公司“骗”签了弃权书，阻止他们在公开法庭上提起诉讼或加入执行协议和劳动法的集体诉讼。