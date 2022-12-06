OPPO Pad Air 开启安卓 13 / ColorOS 13.0 内测 log 招募

IT之家 12 月 6 日消息，ColorOS 官方宣布，OPPO Pad Air 现在已开启 ColorOS 13.0 x Android 13 系统内测 log 版本用户招募。

IT之家了解到，OPPO Pad Air 拥有 6.94mm 金属机身，重 440g，搭载 3D 纹理工艺，提供星银、雾灰两款配色，其中星银配色可以看到后盖上的彩虹条纹。

屏幕方面，OPPO Pad Air 采用 10.36 英寸 2000×1200 分辨率 LCD 屏，支持 60Hz 刷新率与 2048 级智能背光调节，通过德国莱茵 TÜV 低蓝光护眼认证。

配置方面，OPPO Pad Air 搭载高通骁龙 680 处理器，内置 7100mAh 电池，支持 18W 快充与杜比全景声，配备 4×1W 扬声器（0.8cc）。

【申请条件】

・喜欢 ColorOS，愿与 ColorOS 一起成长；

・是玩机达人，有丰富的刷机、测试经验；

・愿意接受测试版本存在的不稳定、不兼容等问题；

・拥有足够的时间参与测试，并愿意帮忙官方工作人员定位问题。

【招募详情】

招募机型：OPPO Pad Air

招募时间：2022/12/6 - 2022/12/7

审核时间：预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准

版本推送时间：版本将在审核完成后 3 个工作日内分批进行推送

【申请须知】

1、在全新的升级内测中，内测版本将分为 log 版本与 nolog 版本。此次内测招募版本为 log 版本。

两种版本均为内测版本，其运行效果不像正式版本那样稳定，存在部分 Bug，主要区别如下：

log 版本：log 抓取开关默认一直打开，会对手机性能、续航有一定影响，但不影响手机的正常使用，体验版本时遇到问题可以前往反馈工具箱提交 log 反馈。内测 log 版的测试周期为 4~6 个月不等，测试结束后会统一推送正式版，中途不会推送公测版。内测 log 版本的名额限制和要求更高，建议有测试经验的升级探索者优先选择 log 版本。

nolog 版本：log 抓取开关默认关闭，对手机性能、续航没有影响，体验版本时遇到问题可以前往 OPPO 社区的升级尝鲜圈反馈版本问题。

2、升级前请您务必提前备份个人重要数据，避免升级后不兼容或其他情况导致数据丢失。

3、升级 Android 13 后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、黑屏、耗电等），建议您先在软件商店尝试将该应用更新至最新版本。

4、升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

【问题反馈方式】

升级内测版本使用中遇到任何问题可在反馈工具箱 App 中（也可以通过输入 *#800# 进入反馈工具箱）进行反馈。

注：请勿将内测相关信息传递到非指定反馈渠道外的其他任何平台，包括但不限于系统界面、功能、更新日志、内测短信等，一旦发现，将取消升级内测资格。

【申请方式】

1、请确保您的平板已经升级到基础版本 A.10（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

2、请在手机上点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 右上角设置按钮 > 尝鲜申请 > 升级内测”，然后根据提示进行申请。

由于内测特性，建议您报名时填写真实手机号。【未填写手机号 / 未加入内测社群】的用户可能会出现：内测中反馈的问题无处理进度、无法获得内测奖励、无法正常接收后续版本等问题，如由于【未填写手机号 / 未加入内测群】造成以上问题，升级测试活动主办方概不负责。

PS：参与答题可提高审核通过概率，请一定要参与答题哦。

3、提交申请后，请耐心等待！管理人员将在招募结束后，根据您的问卷填写情况进行资格审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准。