微软确认一些 Win11/10 App 因数据库连接 Bug 而出现问题

IT之家 12 月 6 日消息，微软已经通知 Windows 用户，在最新的“星期二补丁”更新中新发现了已知问题。微软称，Windows 10 和 Windows 11 的客户可能会遇到使用 ODBC 连接（sqlsrv32.dll）访问数据库的应用程序的问题。受影响的程序可能会显示以下错误。

“EMS 系统遇到“with”问题信息。[Microsoft][ODBC SQL Server Driver] TDS 流的协议错误，或 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] 从 SQL Server 获得未知 token。”

微软官方 Windows Health Dashboard 文档称，该错误 Bug 影响到 Windows 7、8.1、10 和 11 的客户端和服务器版本。还没有临时的解决方法，所以受影响的客户必须坐等即将到来的更新，才能解决这个问题。

同时，如果用户想知道电脑是否包含受该错误 Bug 影响的应用程序，请运行任何使用数据库的程序，然后打开命令提示符并运行 tasklist /m/ sqlsrv32.dll 命令。有趣的是，这并不是导致 Windows 中应用程序出现问题的唯一错误 Bug。几天前，微软报告修复了导致应用程序在 Windows 11 上改变 IME 输入框架时应用冻结的问题。

IT之家获悉，微软最近还为 Windows 11 用户发布了可选累积更新 KB5020044，使得在 Windows 11 22H2（2022 更新）稳定版上启用一些即将到来的“Moment 2”更新功能成为可能。