微软收购动视暴雪迎来最后程序：会见美国 FTC 主席

北京时间 12 月 7 日早间消息，据报道，知情人士透露，微软高管将于当地时间周三会见美国联邦贸易委员会（FTC）主席莉娜・可汗（Lina Khan），就微软收购动视暴雪做最后陈述。

作为美国的重要反垄断机构，FTC 即将就这笔价值 690 亿美元的交易做出最后决定。倘若顺利获批，微软就将因此成为全球第三大游戏公司。FTC 委员将负责对该机构的行动做出决定和投票，而他们与相关企业之间的所谓“最后仪式”会议，往往是提起诉讼或达成和解前的最后一个步骤。

知情人士表示，微软总裁布拉德・史密斯（Brad Smith）及其他公司高管有望参加此次会议。

FTC 和微软发言人拒绝对此置评。

微软今年 1 月宣布计划收购动视暴雪，后者拥有《使命召唤》和《魔兽世界》等热门游戏。此番收购将成为微软历史上规模最大的收购，也将跻身世界商业史上规模最大的 30 笔收购之一。

可汗曾经担任美国哥伦比亚大学法学院教授，去年掌舵 FTC。她上任之后对并购交易采取了更为激进的态度。在周二的会议上，她以调查仍在进行为由，拒绝对微软与动视暴雪的交易发表评论。但她否认 FTC 反对并购。她还表示，保持新兴市场的创新是当务之急。

“我认为有人误解了 FTC，以为我们似乎反对交易。”她表示。但“当你加大整合力度、增加集中度、减少竞争时，就会对创新产生实实在在的负面影响。”她说，“老牌企业和垄断者不会受到激励而创新，也不会像面临激烈竞争时那样真正突破界限。”

该交易还需要获得英国和欧盟的反垄断机构批准，他们都对微软可能限制竞争对手的系统（尤其是索尼的 PlayStation）使用热门游戏感到担忧。

欧盟委员会副主席玛格丽特・维斯塔杰（Margrethe Vestager）周二在华盛顿举行的一次会议间隙表示，欧盟尚未开始与微软就可能的补偿展开谈判。