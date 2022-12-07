苹果新专利公布，可提供月经周期跟踪和预测

IT之家 12 月 7 日消息，据国家知识产权局中国专利公布公告（申请公布号：CN115440393A）显示苹果公司申请的“月经周期跟踪和预测”专利公布。

摘要显示，本申请涉及月经周期跟踪和预测。本发明提供了一种估计月经周期和受孕的窗口期的机制。该机制基于与用于记录周期的开始和停止的用户输入相比的预测的准确性来跟踪该月经周期；该用户输入和先前周期预测的准确性用于改进和更新未来预测。因此，随着该机制接收附加数据，其改进其预测的受孕窗口期和月经期。用户的心率可用于估计受孕窗口期、月经期和月经周期的其他部分。

IT之家了解到，今年发布的 Apple Watch Series 8 就推出了创新性体温感应功能，为女性提供更进一步的健康状况评估。Apple Watch Series 8 采用独特的双传感器温度感应方法，一个传感器位于表背贴近手腕处，另一个位于显示屏下方，借此减少因外部环境导致的误差。

利用 Apple Watch Series 8 的全新体温感应功能，用户能收到回推估算排卵日信息。了解排卵时间有助于生育规划，而 Apple Watch Series 8 在健康 App 中提供的推算信息可帮助用户更便捷地了解何时排卵。体温感应功能还能提高经期预测的准确度。