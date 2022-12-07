欣旺达枣庄动力电池项目将逐步扩大产能至 100GWh

IT之家 12 月 7 日消息，据《科创板日报》报道，日前山东欣旺达新能源有限公司项目总工程师尚钰淇表示，下步将根据发展所需，逐步在枣庄扩大产能至 100GWh。

去年 12 月，欣旺达汽车电池与枣庄管委会已签订《项目投资协议》。该项目总投资约 200 亿元，其中固定资产投资约 150 亿元，占地 1000 亩，主要用于建设年产能 30GWh 动力电池、储能电池生产线及相关配套设施。投产后可实现年产值约 300 亿元。

中国汽车动力电池产业创新联盟公布的 2022 年 10 月国内动力电池企业装车量数据显示，欣旺达排名第 5，装车量为 5.50GWh，国内市占份额为 2.45%。

IT之家了解到，欣旺达于 2008 年开始布局电动汽车电池业务，以电动汽车电池系统（电芯、模组、BMS 和 PACK）为产品核心，上游延伸到矿产原材料、电芯正负极材料等关键环节，下游延伸至电动汽车、储能电站、动力电池梯次利用等产业，形成全产业链一体化；同时，利用公司锂电池储能集成及应用技术优势，欣旺达专注于电力、网络能源、家庭储能及便携式储能领域，提供包括锂电池储能产品、多场景集成方案、能源投资运营等多类型综合能源服务模式。