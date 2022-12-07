润和软件完成首个开源 OpenHarmony 5G 手机第一阶段适配

IT之家 12 月 7 日消息，IT之家曾报道，润和软件基于国产 4G 芯片完成了 OpenHarmony 标准系统适配，标志着基于 OpenHarmony 3.1 的 HiHopeOS 标准版具备了开发手机类产品的能力。据相关信息，目前润和软件团队已经完成展锐 T7520 平台的 OpenHarmony 第一阶段的适配。

展锐 T7520 平台

虎贲 T7520 是紫光展锐在 2020 年 2 月 26 日推出的 5G SoC 移动平台。该芯片是紫光展锐第二代 5G 智能手机平台，全球首发 6nm 工艺。集成了八个 CPU 核心，包括四个 A76、四个 A55，同时集成四个 Mali-G57 GPU 图形核心。

作为纯国产手机处理器芯片，安兔兔跑分已经超过 42 万分，超越了高通骁龙 765G 的 39.8 万分。

OpenHarmony 适配情况

下面整体 OpenHarmony 代码适配情况：

编译完成：

编译生成的固件：

开机界面：

OpenHarmony 开源项目是开放原子开源基金会 (OpenAtom Foundation) 孵化及运营的开源项目。OpenHarmony 由华为公司贡献主要代码、 由多家共建，具备面向全场景、分布式等特点，是一款全领域、新一代、开源开放的智能终端操作系统。

OpenHarmony 正在构建面向消费市场、 行业市场终端设备生态，为包括个人消费、医疗、 金融、能源、 工业、交通等行业提供统一融合的数字化创新基础平台，将覆盖下一代智能化的家居、出行、 运动健康、 娱乐、办公、教育、社交购物、工业生产等场景。

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