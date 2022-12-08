中软国际 15 英寸工业中控屏通过开源鸿蒙 OpenHarmony 兼容性测评

IT之家 12 月 8 日消息，据 OpenHarmony 发布，中软国际推出的 ASTS1501 工业中控屏顺利通过 OpenAtom OpenHarmony 3.1 Release 版本兼容性测评，获颁 OpenHarmony 生态产品兼容性证书。

OpenHarmony 正在构建面向个人消费、医疗、金融、能源、工业、交通、政务等行业的智能终端生态，兼容性测评是实现生态终端设备互联互通、协同联动的重要保障。中软国际此次 ASTS1501 工业中控屏设备通过测评进一步丰富了基于 OpenHarmony 的工业智能终端生态。

IT之家获悉，本次通过兼容性测评的 ASTS1501 工业中控屏，采用 RK3568 Cortex-A55 四核处理器，配备 15 英寸 TFT LCD 液晶显示屏，具有 GUI 友好界面；适配 KaihongOS 与矿鸿操作系统，具有分布式软总线、无感配网、自组网、柔性组合、弹性部署等特性，支持应用场景深度定制，助力高效开发和方案快速落地应用。

中软国际 ASTS1501 工业中控屏按照工业级标准设计开发，具备 IP65 防护等级。煤矿、铁建、纺织、型材等行业，需要面临高湿度、高 / 低温、扬尘、撞击等复杂工作环境，对中控屏的防护能力有严格要求。工业中控屏采用铝合金材质机身，五线电阻式触控面板，面板点阵密度达 10 万触摸点 / cm2，按压寿命超过 1000 万次，在-20°~60° 环境下同样能够保持正常使用，防水防尘、防油污、防碰撞。可以有效保障工业生产平稳运行，广泛适用于智慧工业设备、智能监控设备、煤矿作业设备、智慧服务类设备等多个行业的多种场景。

中软国际是 OpenHarmony 工作委员会共建单位之一、OpenHarmony 开源项目 A 类捐赠人，深度参与 OpenHarmony 生态共建和社区贡献。