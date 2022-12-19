优博终端 RobanTrust OS 软件发行版通过开源鸿蒙 OpenHarmony 兼容性测评

IT之家 12 月 19 日消息，优博终端 RobanTrust OS 软件发行版近期已通过 OpenAtom OpenHarmony（简称“OpenHarmony”）V3.1.1Release 版本兼容性测评，获颁 OpenHarmony 生态产品兼容性证书。该软件发行版将与优博终端自研的硬件产品共同组成软硬件一体化解决方案，助推 OpenHarmony 设备实现多元化场景应用。

本次发布的优博终端 RobanTrust OS 发行版，基于 OpenHarmony 标准系统，集成 LVDS、MIPI、EDP、HDMI 多种显示技术，用软件定义新产品形态和体验，利用分布式操作系统新特性，使得多设备无缝连接，构建全场景多设备“超级终端”；IT之家获悉，在系统架构、数据存储、应用防护等方面也进行定向增强，用户只需关注自身的业务需求，直接使用优博终端 RobanTrust OS 发行版 SDK，即可快速实现与云端的可靠连接，建立安全的数据传输通道，支持远程更新；此外，通过自主研发的 OpenHarmony 稳定性测试自动化工具，模拟用户使用场景，对 OpenHarmony 系统及行业应用进行稳定性压力测试。

注释：采用“鲁班锁”结构形成立体、稳固的三维结构，体现优博终端过硬的研发技术，具有安全、快速、稳定的特性，也代表着 RobanTrust OS 软件始终专注于开源行业，致力于为现代“鲁班”们创造现代化的开源方式，为国产化开源行业发展贡献力量。

RobanTrust OS 发行版架构

优博终端 RobanTrust OS 软件发行版当前发布的是 V1.0 版本，基于 OpenHarmony3.1.1-Release，集成优博终端 AI 增强子系统集（包含 Caffe、TensorFlow、PyTorch、Onnx、Rknn、python Golang 环境）、性能优化子系统等，以及优博终端扩展 APP（如 TTS、OTA、文件管理器、中文输入法等），能够支持 OpenHarmony 社区多款设备开发板。优博终端 RobanTrust OS 发行版的发布，能够加速 OpenHarmony 系统在消费类、金融、能源、工业制造等领域高算力复杂需求场景中的商用落地，支持各行各业落地国产化部署。

截至目前，优博终端累计已有 4 款 OpenHarmony 生态产品通过兼容性测评，共获得 4 张证书，包括开发板证书三份、软件发行版证书一份，覆盖软硬件双向的系统能力。

优博终端是专注于 OpenHarmony 解决方案行业应用的创新型企业，以消费类电子为主，覆盖手机、智能硬件、鸿蒙生态等软件研发全链条，具备从软件适配、操作系统研发到行业解决方案定制服务的全栈式能力。产品应用于智慧物业、智慧工业、金融行业、公共安全等领域。