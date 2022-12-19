中软国际教培开发板兼容运行开源鸿蒙 OpenHarmony

IT之家 12 月 19 日消息，中软国际推出的教培开发板近期顺利通过 OpenAtom OpenHarmony（简称“OpenHarmony”）3.1 Release 版本兼容性测评，获颁 OpenHarmony 生态产品兼容性证书。

OpenHarmony 兼容性测评是保障 OpenHarmony 生态产品在统一技术底座支持下互联互通的关键一环。

中软国际介绍，本次通过兼容性测评的教培开发板，采用联盛德 IoT Wi-Fi / 蓝牙双模的 W800 芯片作为主控芯片，可搭载 LCD 屏幕、超声波雷达、RGB 灯带等选配功能模块，可用于教育培训领域，搭建各种开发实训场景。例如在智能家居实训场景，教培开发板可搭配智能窗帘、智能风扇、智能灯带、人体感应器等设备，实现家居设备联动与控制；在运动健康实训场景，可搭配智能手环、计步器、温度传感器器等设备，实时监测运动数据与健康状态。

IT之家获悉，开发者亦可利用 OpenHarmony 的可裁剪、易开发的特性，使用教培开发板上的各项功能进行开发调测，形成低成本、高性能、多产品联动的整体解决方案，快速推向市场。教培开发板丰富的功能模块，适用于智能家居、运动健康、智慧办公、工业控制、医疗监护等主流物联网场景。

教培开发板具备多场景分布式体验、灵活扩展、柔性组合、高性价比等特点，可以降低 OpenHarmony 开发入门门槛，推动 OpenHarmony 在众多物联网领域的应用落地，且能一站式满足教育开发实训需求，方便各大高校、职业学校、教培机构的老师们端到端教学，助力学生、开发者们提升专业技能。