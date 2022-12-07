华为鸿蒙 HarmonyOS 3 升级最新进展公布：已适配 63 款设备

IT之家 12 月 7 日消息，华为在今年 9 月推出了鸿蒙 HarmonyOS 3 系统，带来六大升级体验，包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍等。

今日，华为官方晒出了鸿蒙 HarmonyOS 3 升级的最新进展，截止 2022 年 12 月 7 日，已适配 63 款设备，其中包括 56 款设备获得正式版升级，3 款设备开启公测招募，4 款设备开启花粉 Beta 测试。

升级入口：

1、我的华为 App - 首页 - 升级尝鲜 -（HarmonyOS 3 尝鲜）立即查看-（多设备尝鲜）升级尝鲜；

2、会员中心 App - 首页 - 升级尝鲜 - HarmonyOS 3 升级尝鲜

3、设置 - 系统和更新 -软件更新

▲ 鸿蒙 HarmonyOS 3.0 升级计划图

IT之家了解到，在 11 月 4 日华为开发者大会 HDC2022 上，华为已经推出了 HarmonyOS 3.1 版本。HarmonyOS 3.1 版本主推 ArkTS 开发语言，ArkTS API 的数量也将达到 10000+，主要 API 能力包括：增强的声明式 UI 能力、全新的应用开发模型 ——Stage 模型，并在 DFX、Web 组件开发、国际化开发、通信互联、媒体软件等子系统能力方面有所更新或增强，这些能力标志着 HarmonyOS 全面进入 ArkTS 语言的声明式开发阶段。