优博终端发布 UB-RK3566 开源鸿蒙 OpenHarmony 板卡：支持双屏异显

IT之家 12 月 2 日消息，优博终端最新发布了 UB-RK3566 开源鸿蒙 OpenHarmony 板卡，支持高集成度、性能优越，支持高性能显示引擎等。

据介绍，UB-RK3566 鸿蒙开发板是一款面向物联网应用的开发板，采用 A55 架构处理器，搭载 G52 图形处理器，支持双屏异显，采用全新独立 JPEG 解码处理器，高效并发处理多小图解析，支持 1080p@60fps 的 H.264 及 H.265 格式编码，支持动态码率、帧率、分辨率调节等功能。可提供 8M@30fps 处理能力，可分时复用满足双摄需求，支持 HDR 功能，让逆光或强光照射条件下的图像也清晰。

场景应用包括广告机、教学一体机、医疗电子、金融设备、触摸一体机、AI 电子秤等。

下面是方案特性

高算力，低功耗 —— 采用瑞芯微 RK3566 四核 64 位 Cortex-A55，主频高达 1.8GHz，支持 0.8T 算力，在显示架构、系统任务管理、电源管理、硬件设计等方面进行深度优化，有效降低产品功耗，提升续航能力

自带 TCON 接口 —— 终端伙伴无需额外增加显示屏控制芯片，实现成本优化，最大分辨率可支持 13.3 英寸的 2200x1650，满足大屏设计需求

高清显示，画质细腻 ——HDMI 4K@60Hz、1080P@60Hz 输出，支持 LVDS 1920X1080 输出，支持 MIPI 1200X1080 输出，支持 USB camara

齐全的显示接口 —— 支持 HDMI2.0 输出，支持双通道 MIPI DSI，可驱动 2.5K LCD 屏，支持 Eink，可直接驱动墨水屏，支持 eDp 屏

丰富的接口拓展能力 —— 支持多种外围高速接口，支持 PCIE 2.1 1x1Lane，满足 4G / 5G、WIFI6、NPU 等扩展需求，多摄像头支持支持 MIPI CSI 4Lanes，独立使用。支持 16bit DVP 接口，支持 BT1120 输入，支持 VC 模式

强劲网络，无线连接 —— 支持 100M / 10M 自适应以太网，支持 WIFI 2.4/5.0GHz (可选), 支持 BT4.1 / BT5.0 方案

IT之家获悉，优博终端是专注于 OpenHarmony 解决方案行业应用的创新型企业，以消费类电子为主，覆盖手机、智能硬件、鸿蒙生态等软件研发全链条，具备从软件适配、操作系统研发到行业解决方案定制服务的全栈式能力。产品应用于智慧物业、智慧工业、金融行业、公共安全等领域。