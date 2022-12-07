山西率先完成农村 5G 网络点亮任务，平均下载速率超 300Mbps

IT之家 12 月 7 日消息，据山西省通信管理局消息，日前，山西 12317 个行政村 5G 网络全部“点亮”，平均下载速率超 300Mbps，提前一个月完成工信部农村 5G 网络覆盖精准监测的“点亮”工作任务。目前，山西全省已建设 5G 基站 6.7 万个。

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今年 8 月，工信部在全国范围开展农村 5G 网络覆盖精准监测工作。山西省通信管理局统筹协调，周密部署，组织电信运营企业开展“行政村 5G 网络覆盖精准监测百日攻坚行动”，围绕全省行政村 5G 网络 "点亮" 目标，召开了全行业的电视电话会议，成立了工作专班，建立了工作调度工作机制，每周组织开展工作调度会。各电信运营企业克服诸多困难，对行政村所有的 5G 基站进行现场测试优化，并将 5G 基站相关信息上报工信部管理平台。截至 10 月，全省 1272 个乡镇 100% 开通了 5G 网络，5G 网络覆盖 12317 个行政村，全省 5G 用户达到 1250 万。

5G“点亮”是指农村地区 5G 基站建成后，通过“5G 乡村”App 将基站相关信息上报至工信部电信普遍服务管理支撑平台，能够及时、精准掌握农村地区 5G 网络覆盖情况。

IT之家了解到，据工信部信息，截至 10 月末，5G 基站总数达 225 万个，比上年末净增 82.5 万个，占移动基站总数的 20.9%，占比较上年末提升 6.6 个百分点。5G 移动电话用户达 5.24 亿户，比上年末净增 1.69 亿户，占移动电话用户的 31.1%。