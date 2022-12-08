让云数据“固若金汤”，iCloud 端到端加密外苹果还推出两项保护措施

IT之家 12 月 8 日消息，在 iCloud 多项云服务获得端到端加密之外，苹果公司今天还预告了 iMessage Contact Key Verification 和 Security Keys for Apple ID 两项安全功能，提高云端用户数据的安全性。这两项功能将于 2023 年在 iPhone 等移动设备上推出。

iMessage Contact Key Verification

IT之家了解到，该功能主要面向记者、人权活动家和官员等面临“特殊数字威胁”的用户，对于信息发送会有更严苛的审查。在启用该功能之后，只允许和经过机主认证的联系人进行信息收发。如果有国家支持的攻击者或其它恶意行为者成功侵入云服务器并侵入他们自己的设备来窃听对话，用户就会收到警报。

iMessage Contact Key Verification 功能启用之后，用户可以要求在 FaceTime 或者其它安全通话上匹配 Contact Verification Code，以进一步验证他们只与他们想要的人进行交流。

Security Keys for Apple ID

该功能允许用户可以选择使用第三方物理安全密钥来进一步保护他们的账户。对于启用该功能的用户来说，安全钥匙通过要求硬件安全钥匙作为两个因素之一而不是认证代码，加强了苹果的双因素认证。

苹果公司软件工程主管克雷格・费德里吉（Craig Federighi）说：“我们的安全团队为保护用户的数据安全而不懈努力，有了 iMessage 联系人密钥验证、安全密钥和 iCloud 高级数据保护，用户将有三个强大的新工具来进一步保护他们最敏感的数据和通信”。