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苹果 Apple Pay 吉林通（交通联合）正式上线

2022/12/8 7:25:45 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 12 月 8 日消息，苹果今日正式在 Apple Pay 上线了吉林通（交通联合）快捷交通卡，支持用户使用 iPhone 或 Apple Watch 乘坐轨道交通和公交车，最低充值金额 10 元。

乘车优惠方面，Apple Pay 吉林通卡支持吉林市、长春市部分公交 9 折优惠，地铁无折扣。

使用范围方面，Apple Pay 吉林通卡支持吉林省内 9 个地级市公共交通（公交、地铁）及全国 300 多个“交通联合”互联互通城市使用。（互联互通城市名单可参考IT之家文章《我国已实现 327 个地级以上城市交通一卡通互联互通（附最新城市名单）》）

在 iPhone 和 Apple Watch 中创建交通卡

iPhone

  • 打开 iPhone 上 “钱包” App。

  • 点右上角的 “+” 之后点击 “交通卡”。

  • 选择你要添加的交通卡名称，并选择“扫描或添加卡”。

  • 选择将要给卡片充值的数额，请点 “添加”。

  • 按照屏幕上面的指示完成在 iPhone 上添加交通卡的步骤。

Apple Watch

  • 打开 iPhone 上 Apple Watch App，下拉后看到并点击 “钱包与 Apple Pay”。

  • 轻点 “添加卡片” 后点击 “继续”。

  • 按照屏幕上面的指示完成在 Apple Watch 上添加交通卡的步骤。

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关键词：苹果Apple Pay吉林通

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