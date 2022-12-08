苹果 Apple Pay 吉林通（交通联合）正式上线

IT之家 12 月 8 日消息，苹果今日正式在 Apple Pay 上线了吉林通（交通联合）快捷交通卡，支持用户使用 iPhone 或 Apple Watch 乘坐轨道交通和公交车，最低充值金额 10 元。

乘车优惠方面，Apple Pay 吉林通卡支持吉林市、长春市部分公交 9 折优惠，地铁无折扣。

使用范围方面，Apple Pay 吉林通卡支持吉林省内 9 个地级市公共交通（公交、地铁）及全国 300 多个“交通联合”互联互通城市使用。（互联互通城市名单可参考IT之家文章《我国已实现 327 个地级以上城市交通一卡通互联互通（附最新城市名单）》）

在 iPhone 和 Apple Watch 中创建交通卡

iPhone

打开 iPhone 上 “钱包” App。

点右上角的 “+” 之后点击 “交通卡”。

选择你要添加的交通卡名称，并选择“扫描或添加卡”。

选择将要给卡片充值的数额，请点 “添加”。

按照屏幕上面的指示完成在 iPhone 上添加交通卡的步骤。

Apple Watch