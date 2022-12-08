苹果新一周 Ask Apple 活动定档：12 月 12 日举行，可获取最新技术和设计问题解答

IT之家 12 月 8 日消息，苹果今日面向开发者公布了新一周 Ask Apple 活动的日期。活动将于 12 月 12 日至 16 日举行，届时将提供多种语言和多个时区的在线一对一咨询和小组 Q&A。

目前，苹果已面向 Apple Developer Program 和 Apple Developer Enterprise Program 当前成员开放注册。

苹果表示，参与新一周 Ask Apple 的开发者可与 Apple 专家直接交流沟通，获取关于最新技术和设计问题的解答，还可针对如何使用最新的框架、改善 App 的 UI 设计、使用 Beta 版 OS 软件和工具进行开发等主题提问。

IT之家了解到，苹果今年 10 月宣布推出 Ask Apple。据苹果介绍，Ask Apple 不收取费用，参与的开发者可就多种主题展开咨询，包括适配灵动岛等新功能、转用 Swift、SwiftUI 和开发辅助功能等。

苹果数据显示，于 2008 年推出的 App Store 现可提供约 180 万款 App，每周有来自 175 个国家和地区的 5 亿多名用户访问 App Store。

苹果指出，其为开发者提供多种工具与端到端支持，协助他们面向超过 15 亿部苹果设备构建、测试、营销和发行 App。免费工具与框架套件包括软件开发工具包（SDK）和含有超过 25 万个 API 的开发者服务，为开发者构建 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 和 watchOS App 提供支持。