首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>苹果

苹果新一周 Ask Apple 活动定档：12 月 12 日举行，可获取最新技术和设计问题解答

2022/12/8 7:51:56 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
评论：

IT之家 12 月 8 日消息，苹果今日面向开发者公布了新一周 Ask Apple 活动的日期。活动将于 12 月 12 日至 16 日举行，届时将提供多种语言和多个时区的在线一对一咨询和小组 Q&A。

目前，苹果已面向 Apple Developer Program 和 Apple Developer Enterprise Program 当前成员开放注册。

苹果表示，参与新一周 Ask Apple 的开发者可与 Apple 专家直接交流沟通，获取关于最新技术和设计问题的解答，还可针对如何使用最新的框架、改善 App 的 UI 设计、使用 Beta 版 OS 软件和工具进行开发等主题提问。

IT之家了解到，苹果今年 10 月宣布推出 Ask Apple。据苹果介绍，Ask Apple 不收取费用，参与的开发者可就多种主题展开咨询，包括适配灵动岛等新功能、转用 Swift、SwiftUI 和开发辅助功能等

苹果数据显示，于 2008 年推出的 App Store 现可提供约 180 万款 App，每周有来自 175 个国家和地区的 5 亿多名用户访问 App Store。

苹果指出，其为开发者提供多种工具与端到端支持，协助他们面向超过 15 亿部苹果设备构建、测试、营销和发行 App。免费工具与框架套件包括软件开发工具包（SDK）和含有超过 25 万个 API 的开发者服务，为开发者构建 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 和 watchOS App 提供支持。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果开发者

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用