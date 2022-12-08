欣旺达：拟 165 亿元在宜春市投建锂盐、锂电材料等项目

IT之家 12 月 8 日消息，欣旺达公告显示，欣旺达 12 月 7 日与宜春市人民政府签署《战略合作协议》，双方协定在宜春市政府管辖区域内，共同构建从碳酸锂生产、锂电池关键材料到锂电池回收利用的产业链体系。

欣旺达表示，宜春新能源基地项目预计总投资 165 亿元，将分期规划建设年产 5 万吨碳酸锂、30 万吨正极和年处理 50GWh 综合回收利用产线，同时与市矿业、市属国有企业成立合资公司，全力推动项目落户、建设，确保项目早日投产见效。

IT之家了解到，欣旺达在公告中指出，公司借助宜春的矿产资源及优惠政策和新能源锂电产业的发展机遇，有利于保障公司上游锂资源的供应，对降低公司上游原材料成本有积极影响；有利于加快推进公司新能源锂电材料上下游一体化战略，完善公司在锂电产业链的布局；有利于巩固公司在动力电池行业的领先地位，进一步提升公司业务的核心竞争力以及盈利能力，符合公司发展战略以及整体利益。

此外，欣旺达称，本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营成果构成重大影响，未来随双方合作的进一步加深，预计将对公司经营发展产生积极影响。本协议的签署不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。