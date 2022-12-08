《街头霸王 6》发售日泄露，要等到明年 6 月

IT之家 12 月 8 日消息，我们知道《街头霸王 6》将于明年发售，卡普空并没有给出具体时间，很多玩家猜测该作可能会在明年年初发售，但最新的爆料显示格斗迷们可能要等到明年年中了。

近日 PlayStation 商城泄露了《街头霸王 6 》的发售日期、版本信息等信息。根据泄露出来的信息《街头霸王 6》将于 2023 年 6 月 2 日发售，游戏版本包括，标准版、豪华版和终极版，豪华版和终极版会获得相应版本的第一年季票内容。

此外，此次爆料还泄露了该作的主视觉图，如下：

值得一提的是，《街头霸王 6》将于 12 月 16-19 日开启第二次封闭 Beta 测试，此次封闭 Beta 测试将会同时在 PC 和主机平台开启，并支持跨平台游戏，所有参与第一次封闭测试的玩家将自动被邀请参与第二次封闭测试。

IT之家了解到，《街头霸王 6》将登陆 PS5、PS4、XSX|S 与 PC 平台，支持跨平台对战。《街头霸王 6》由至今为止系列中没有的大型模式构成，分别为“环球游历”、“斗技战场”及“格斗中心”。此外，还追加了使对战气氛更为热烈高涨的“自动实时旁述功能”、进一步扩大对战策略的“DRIVE SYSTEM”，以及象征次世代的“Modern Control Type”等各种要素。